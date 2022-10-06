İzmir haber: Bayraklı'da sorunlara yerinde çözüm

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe genelinde yürütülen belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede son durak Merkez Mahallesi oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Sandal son olarak Merkez Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Serdar Sandal'a ziyarette; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Bayraklı Merkez Mahallesi Muhtarı Kemal Karacan, belediye bürokratları ve parti yöneticileri eşlik etti. Ev ve muhtarlık ziyaretlerinin ardından Başkan Sandal, Sevgi Yolu ve ara sokaklarda esnaf turu da yaptı. Sorunlar ve öneriler yerinde tespit edilerek yapılması gerekenlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Uzun süredir haftanın iki günü mesai arkadaşlarımızla birlikte mahallelerimizi gezerek sorunları yerinde tespit edip, ilk kaynağından önerileri alıp çözümler üretiyoruz. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Hedefimiz daha yaşanabilir, modern ve güzel bir Bayraklı oluşturmak. Bayraklı her şeyin en güzeline layık. Bunun için biz de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan mahallede son bir yılda yürütülen yol yenileme çalışmalarında 257 ton asfalt döküldüğü bildirildi. 1635-1636 ve 1638 sokaklarda ise program dahilinde yakında zamanda asfalt serimi gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. 293 metrekare kilit parkenin döşendiği mahallede, yağmur suyu kanalları ve arıtma tesisinde de yenileme çalışmaları yapıldığı aktarıldı. - İZMİR