İzmir haber: Kemalpaşa'da 4. Kütüphane Ulucak'ta Açıldı

Kemalpaşa'da Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın başlattığı kütüphane seferberliği sürüyor. Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Kitap Gönüllüleri'nin desteğiyle ilçede 4'üncü kütüphaneyi hayata geçirdi.

Kemalpaşa'da geçen aylarda Bağyurdu, Ören ve Armutlu Mahallesine kazandırılan kütüphanelerin 4'üncüsü olan Atatürk Çocukları Eğitimci Yusuf Yılmaz Kütüphane ve Bilim Merkezi Ulucak Mahallesi'nde bulunan Belediye'ye ait hizmet binasında faaliyete geçirildi. Kütüphane 28 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybeden CHP İzmir İl Örgütü eğitim komisyonu başkanlığı yapmış eğitimci Yusuf Yılmaz anısına açıldı. Açılışa Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, çeşitli şairler, yazarlar, oyuncular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

7 BİN KİTAP RAFLARDA

Kemalpaşa Belediyesi ekiplerinin iki aydır sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla hazır hale gelen kütüphanede 7000 adet kitap raflarda yerini aldı. Ulucak hizmet binasında 150 metrekare alanda Atatürk temalı kitaplar, çocuk kitapları ve yetişkin seviyesinde 7'den 70'e herkese hitap eden kitaplar vatandaşların kullanabileceği bilgisayarlar ve akıl-zeka oyunları bulunuyor.

" İLÇEYE 4'ÜNCÜ KÜTÜPHANEYİ KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Eğitim alanında önemli bir noktaya geldiklerini ifade eden Başkan Karakayalı, "Son dönemde hız verdiğimiz hizmetlerle eğitim alanında ilçemize önemli bir ivme kazandırdık. Kemalpaşa Eğitim Merkezi, Örnekköy Gündüz Bakım Evi, Masal Evi, Mola Evi gibi hizmetlerin yanı sıra ilçeye 4'üncü Kütüphaneyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulucak'ta bu bilim yuvasından özellikle kısa bir süre önce kentimize kazandırdığımız İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencileri faydalanacak. Başta Mesut Tim arkadaşımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.