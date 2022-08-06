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İzmir haber! Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi

İzmir haber! Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Yaşam Havuzları ve kafeteryası, yaz sıcaklarında İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen yıl 25 bin ziyaretçinin yararlandığı tesiste rakamın bu sezon 40 bini aşacağını söyledi.

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İzmir Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Rekreasyon Alanı'nda bulunan Aqua Yaşam Havuzları ve kafeteryası, yaz sıcaklarında İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen yıl 25 bin ziyaretçinin yararlandığı tesiste rakamın bu sezon 40 bini aşacağını söyledi.

İzmir'de 1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açan Karabağlar Aqua Yaşam Havuzları ve kafeteryası yoğun ilgi görüyor. Hijyen ve hizmet kalitesine büyük önem verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geçen yıl 20 bine ulaşan ziyaretçi sayısının bu sezon 40 bini aşacağını söyledi.

"HEM KALİTELİ HEM EKONOMİK"

Kaliteye önem verirken hizmetin de ekonomik olmasına özen gösterdiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Benzer tesislerin fiyatları, bize göre 2-3 kat daha fazla. Aqua Yaşam'ın gelecek yıllarda da aynı anlayışla çalışmaya devam edecek. Tesise güven ve ilgi duyan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. Umarım keyifli saatler geçirmişlerdir" dedi.

Haziran ayında yaklaşık 10 bin, temmuzda da 20 bin kişi havuzlardan yararlandı. Haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi yapılıyor. Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyenlerin 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.

ANKA / Yerel

Karabağlar Belediyesi Muhittin Selvitopu Karabağlar İzmir Yerel Haberler

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