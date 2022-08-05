İzmir haber | Çeşme'de Dünya Sörf Şampiyonası İçin Geri Sayım

İzmir Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 14-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak MEDİCANA 2022 IFCA, JYM Slalom Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. ION Club Alaçatı'da düzenlenecek şampiyonayı Alaçatı'ya getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Söz verdiğimiz gibi uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı'ya geri getirdik. 17 farklı ülkeden 100'ün üzerinde sporcuyu ağırlayacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, IFCA (International Funboard Class Association) yönetiminde ve gözetiminde yapılacak şampiyonada IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemler görev alacak.

1985 yılında kurulan, dünya ve kıta şampiyonlukları düzenleme yetkisine sahip bir sınıf kuruluş olan IFCA'nin resmi web sitesinden ( www.ifcaclass.com ) 07 Ağustos'a kadar kayıtların açık olacağı şampiyonaya su ana kadar 17 farklı ülkeden 100'un üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Göreve gelmeden önce Alaçatı'ya sörfü yeniden getireceğinin sözünü veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana windsörf yarışlarını yeniden hayata geçirdik. 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından, geçtiğimiz yıl milli takımın belirlendiği, Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yine geçtiğimiz yıl Vakkorama Watersports Championship yarışlarını yaptık. En son 2013 yılında gerçekleştirilen IFCA Dünya Şampiyonasını 9 yılın ardından bu sene yeniden Alaçatı'da yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi; uluslararası sörf yarışlarını Alaçatı'ya yeniden getirdik. Bu yıl düzenlenecek olan MEDİCANA 2022 IFCA Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Türkiye Yelken Federasyonu'na ve yönetimine katkıları için teşekkür ederim. Tüm sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum."

EN İYİ SÖRFÇÜLER YARIŞACAK

Çeşme Belediyesi ev sahipliğindeki şampiyonaya, Trio Shipping, Çeşmealtı Windsurf Kulübu, Isuzu D-Max, Kurukahveci Mehmet Efendi, Schneider Elektrik, Megapol Group, Manastır Otel Alaçatı, Latin Reklam, Surf Garden Cafe, Port Ladera Otel, Karnaval Radyo ve Turkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da destek veriyor. 14 Ağustos'ta ION Club Alaçatı'da tüm yarışçıların toplanmasının ardından gün sonu yapılacak açılış ile başlayacak şampiyona, 15-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında dünyanın en iyi rüzgar sörfçülerinin rekabetine sahne olacak.

"BLUE PANDA" İSİMLİ YELKEN DE EŞLİK EDECEK

Açılış günü olan 14 Ağustos'ta, WWF'e ait 'Blue Panda' isimli yelkenli tekne plastik atıksız bir dünyaya dikkat çekmek için çıktığı Akdeniz turuna bu şampiyonayı da dahil ederek ION Club önüne demirleyecek. Blue Panda ve yarışçılardan bir grup denizde yelkenliyi karşılayarak renkli görüntüler verecek. Yarışa ait güncel bilgiler ve tüm görseller TWT instagram hesabından (@turkeywindsurftraining) ve IFCA web sayfasından yarış boyunca takip edilebilecek.

20 Ağustos aksamı kupaların sahiplerini bulmasıyla sonlanacak olan şampiyona, yarışçılarla birlikte onları desteklemeye gelen aileleri, arkadaşları, sporseverler ve Alaçatı'da tatilini geçiren herkese sörf şöleni sunacak.