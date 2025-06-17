İzmir Dikili'de Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı

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Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde saat 17.45'te çıkan orman dışı alan yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangına 6 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle destek veriliyor.

(İZMİR)- İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 17.45'te orman dışı bir alanda yangın çıktı. Yangına ilk müdahale, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince saat 18.09'da gerçekleştirildi.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 17.45'te çıkan orman dışı alan yangınına hızlı müdahale edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 18.09'da ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkmasının ardından bölgeye sevk edilen ekiplerde 6 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer görev alıyor. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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