İzmir'deki Yeşildere Köprülü Kavşağı Sürücülere 'Survivor' Yaşatıyor

İzmir merkezde bulunan ve birçok ilçeye bağlantı noktasında olan Yeşildere Köprülü Kavşağı, güzergahı kullanan sürücülere adeta 'Survivor'u yaşatıyor. Her gün binlerce taşıtın geçtiği ve onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta yaşanan karmaşa böyle görüntülendi.

İzmir Konak'ta bulunan ve 2012 yılında yapımına başlanılarak 2015 yılında tamamlanan, Türkiye'nin en büyük kavşaklarından birisi olan 200 metre çapındaki Yeşildere Köprülü Kavşağı'ndan her gün binlerce araç geçiş yapıyor. Hizmete açıldığı tarihten bu yana kentin en işlek noktalarından birisi olan ve Buca, Konak, Bayraklı, Gaziemir gibi ilçelere geçiş için kullanılan Yeşildere Caddesi üzerindeki kavşak, sürücülerin kabiliyetlerini göstereceği bir yol haline geldi.

Kavşakta sürekli bir karmaşa var

Özellikle sabah saatlerinde işe gidiş ve akşam mesai saatleri çıkışlarında yoğunluğun oluştuğu, zaman zaman trafikteki sürücüler arasında tartışmaların meydana geldiği kavşak, kentte yaşayan sürücülere arasında 'Survivor' macerası yaşatıyor. Kavşağa gelen ve gideceği güzergaha geçiş yapmak isteyen sürücüler, kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Açıldığı tarihten bu yana onlarca kazanın yaşandığı ve sürücülerin gün içerisinde kavşakta ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise havadan görüntülendi.

"Kabiliyetimize göre geçmeye çalışıyoruz"

Sabah saatlerinde işe gitmekte olan trafikteki sürücülerden Vedat Yunus, "Burada çok tehlikeli bir kavşak yapmışlar. Işıklandırma yok, sağdan soldan girenler var ve çok tehlikeli bir yol. Kabiliyetimize göre geçmeye çalışıyoruz. Motorlular, arabalar kaza yapıyor. Tünele girerken kazalar oluyor. Devamlı sıkıntı yaşıyoruz. Buraya ışıklandırma yapılırsa iyi olacağını düşüyorum" dedi.

"Altgeçit veya ışıklandırma yapılabilir"

İşe gitmekte olan ve zaman zaman kaza atlattığını dile getiren Ege Yıldırım Can, "Önümüze atlıyorlar, kaza yapma riskimizi arttırıyorlar. Genellikle kazalar da oluyor. En sol şeritten en sağ şeride atlayıp tünele giriyorlar. En sağ şeritten en sol şeride atlayan bir sürücüden dolayı bende direksiyonu önüne kırarak kaza atlattım" ifadelerini kullandı. Aydın'dan İzmir'e geldiklerini belirten sürücü Murat Balcı ise "İnsanlar için tabelaların karmakarışık bir durumda olduğunu görüyoruz. Bir altgeçit veya ışıklandırma yapılabilir" diye konuştu. - İZMİR