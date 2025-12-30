İzmir'de Yılbaşı Gecesi Önlemleri... Vali Elban: 13 Bin 385 Arkadaşımızı Görevlendirdik

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, yılbaşı gecesi kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten oluşan 13 bin 385 personelin görev yapacağını, denetimlerin kara, deniz ve havadan aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

İzmir Valisi Elban, 31 Aralık Çarşamba günü yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Vatandaşların huzur, güven ve sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleri amacıyla aldıkları tedbirleri anlatan Elban, yaklaşık bir aydır yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle ciddi miktarda kaçak içki ele geçirildiğini, hem emniyetin hem jandarmanın denetimlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Elban, "Yılbaşı ile ilgili tedbirlerimizi son 15 gündür uygulamaya başladık. Yarın itibarıyla amacımız, gün içerisinde yoğunlaşan trafikle birlikte yılbaşı telaşı ve heyecanıyla vatandaşlarımızın huzur içerisinde evlerine ya da yılbaşını geçericekleri mekanlara erişmeleri ve güvenle huzur içerisinde evlerine dönmeleri. Bu süreçte yapacakları alışveriş ortamlarında rahat etmeleri ile ilgili birçok tedbir alındı" dedi.

"Trafikle ilgili de ekip sayımızı arttırdık"

Vali Elban, şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzden, İl Jandarma Komutanlığımızdan ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan yılbaşı akşam için 13 bin 385 arkadaşımızı görevlendirdik. Şehir merkezlerinde hem kırsalda hem de denizde görev yapacaklar. Arkadaşlarımız bin 680 araçla bu görevi yürütecekler. Bin 691 ekip ve unsur görevlendirdik. Denizde, karada ve havada hem kara araçlarıyla hem de hava araçlarıyla hem de deniz araçlarıyla destek alınarak bu takipler, tedbirler devam ettirilecek. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş alanlarında eğlence ya da kutlama yapacakları toplu alanlarda her türlü güvenlik tedbirleri alındı. Yarın gün içerisinde hem evlerine giderken hem alışveriş için hem de evlerine huzur içerisinde dönüşleriyle ilgili trafikle ilgili de ekip sayımızı arttırdık ve bununla ilgili de her türlü tedbirlerimizi almış durumdayız. Sağlık ekiplerimiz zaten 24 saat görev başındaydı. Ekiplerimizi de takviye ettik. Başta acil servislerimiz olmak üzere tüm sağlık tesislerimizde de vatandaşlarımızın inşallah bir sağlık sorunuyla karşılaşmazlar. Karşılaşmaları durumda onlarla ilgili de her türlü sağlık kuruluşlarımızda tedbirlerimizi almış durumdayız. Yine o gece bir haberleşme ve iletişimin kesilmemesi için ilgili kurum ve kuruluşlarımızla bu konuda tedbirlerimizi almış durumda. O gece enerjinin sağlıklı işlemesi ve kesilmemesiyle ilgili de her türlü tedbirler almış durumda."

"Gıda denetimleri devam edecek"

Vali Elban, "Biz sahada sadece güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda o akşam evlerinde ya da değişik mekanlarda yılbaşına girecek olan vatandaşlarımızın gıda güvenliğini ve sağlıklı gıdaya erişimleri için de başta İl Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada gıda, iş yeri denetimlerini yoğun bir şekilde ve titizlikle devam ettiriyorlar" dedi.

"AFAD personeli de görevi başında olacak"

Yılbaşı gecesi AFAD'ın da hazır olacağını belirten Elban, şunları kaydetti:

"O gece muhtemel bir sıkıntı olmaması amacıyla AFAD personelimiz de hazırlıklı olarak görev başında. En ufak bir risk olması durumunda buna müdahaleyle ilgili hazırlıklarını yaptılar ve bekliyorlar.

Yine aynı şekilde her gün olduğu gibi, 7/24 112 acil çağrı merkezimiz vatandaşlarımızdan gelecek her türlü ihbarları ilgili birimlere ulaştırmak üzere görevlerinin başında. Tüm temennimiz, tüm hazırlığımız, aldığımız tedbirler vatandaşlarımızın, İzmir'li hemşehrilerimizin ve tatilini, yılbaşı programını ilimizde geçirecek olan misafirlerimizin huzurla, keyifle, güvenle, sağlıklı bir şekilde yeni yıla girmeleriyle ilgili başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum kuruluşlarımızla gerekli olan tedbirleri aldık. O gece içinde azami dikkat ve özenle bu tedbirleri yılbaşı sabahına kadar sürdürerek vatandaşımızın yeni yıla huzurla girmesini temin etmek için, olağanüstü bir çaba içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Tüm hemşehrilerimizin, tüm misafirlerimizin de yeni yılını buradan tebrik ediyorum. İnşallah 2026 yılı kendilerine, ailelerine, ülkemize ve milletimize huzur, sağlık, başarı ve daha iyi günler getirir diye temenni ediyorum."

Vali Elban, toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personelin yeni yılını kutladı.