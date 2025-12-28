İzmir'de yılbaşı gecesi su kesintisi yapılmayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi için bir günlük ara verilecek. İZSU, 31 Aralık gecesi su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı kesintilerin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti. - İZMİR