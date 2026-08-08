Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 1 Adli Kontrol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda hassas terazi, sentetik ecza maddesi, metamfetamin, tabanca, fişek ve 47 bin 675 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan "Narko Alan" ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Konak ilçesinde farklı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar kapsamında arama yapıldı. Aramalarda 1 hassas terazi, 29,5 gram sentetik ecza maddesi tozu, 20 meşe 11,4 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 6 tabanca, 8 şarjör, 10 tabanca fişeği ile 47 bin 675 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden birinin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ele geçirilen maddeler ve diğer materyaller ile şüpheliler, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti