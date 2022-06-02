İzmir'de Üç Fuarın Tanıtımı Yapıldı. Tunç Soyer: "Olağanüstü Başarılara İmza Atmaya Hazırız" - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları tarihi Çukur Han'da tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Emin olun, olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız. Çünkü İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz. Sonuna kadar sektörü büyütmeye, uluslararası arenalarda sizleri tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir, ekim ve kasım aylarında üç önemli fuara ev sahipliği yapacak. 22-25 Kasım'da yapılacak IF Wedding Fashion İzmir-16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile 12-15 Ekim'de eş zamanlı düzenlenecek 5. Fashion Prime İzmir-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve 2. Fashion Tech İzmir-Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı'nın tanıtımı dün akşam tarihi Çukur Han'da yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki tanıtıma İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, sektör profesyonelleri, üreticiler ve basın temsilcileri katıldı.

SOYER: "FUARLAR İZMİR İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

Başkan Tunç Soyer, fuarların İzmir için hayati olduğunu belirterek "Üç temel nedeni var; birincisi fuar başlı başına kent ekonomisini canlandırıyor. İkincisi fuarlarda sektör temsilcileri birbirleriyle buluşarak ilham alıyor, öğreniyor, görüyor, duyuyor ve dinliyorlar. Üçüncüsü pazarlama konusunda fuar olağanüstü imkanlar sunuyor. Fuar uluslararası ise dünyanın başka ülkelerinde temsilcileri bir araya getiriyorsa, yeni markaların doğmasına imkan veriyor" dedi.

100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ni yaptıktan sonra Milli Numune Sergisi'ni açtığını vurgulayan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Arkasından da İzmir fuarlar şehri olmaya başlamış. Kurucu liderimiz İzmir'in bir liman kenti olması dolayısıyla fuarlara ev sahipliği yapması gerektiğini 100 yıl önce görmüş. Bize düşen çıtayı yükseltmek. 2019 yılına kadar yılda 10-11 fuar yapılan İzmir'de bu yıl 34 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Emin olun, olağanüstü başarılara imza atmaya hazırız. Çünkü İzmir'e ve İzmirlilere güveniyoruz. Sonuna kadar sektörü büyütmeye, uluslararası arenalarda sizleri tanıtmaya devam edeceğiz."

Başkan Soyer, Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde restorasyona başlayacaklarını da söyledi.

"TÜM FUARLARIN ARKASINDAYIZ"

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Avcı, fuarlarda emeği geçenlere teşekkür etti. Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, "Uzun yıllar IF Wedding Fashion İzmir'in dünya markası olmasına şahitlik ettik. Sektöre yön verdi" dedi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul "Fuarlar yeni pazarlara açılmak için önemli buluşma noktaları. Kentimize, sektörümüze değer katar" şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş fuarların ihracatçılar için önemine değindi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez ise "Moda rüzgarı estirecek, ekonomimize değer katacak fuarlara verdiği gayretler için başkanımıza ve İZFAŞ'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ise İzmir'de düzenlenen tüm fuarların arkasında olduklarını, fuar sayısı artıkça desteklerini de artırdıklarını belirtti.

ANKA / Yerel