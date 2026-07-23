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Cezaevinde kadın ve çocuklara yönelik iş birliği protokolü

Cezaevinde kadın ve çocuklara yönelik iş birliği protokolü
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD) arasında, ceza infaz kurumlarındaki kadın ve çocukların eğitim, kişisel gelişim ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği (ABAD) arasında, ceza infaz kurumlarındaki kadın ve çocukların eğitim, kişisel gelişim ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerini de kapsayan protokol ile dezavantajlı grupların topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. İmzalanan iş birliği kapsamında, özellikle 12-18 yaş aralığındaki tutuklu ve suça sürüklenen çocukların suç işleme eğilimlerinin azaltılması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için çalışmalar yürütülecek.

Annelerinin yanında kalan çocuklara da destek sağlanacak

Protokol, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki kadın tutuklu ve hükümlülerin eğitim ile mesleki becerilerini artırmayı da amaçlıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca, annelerinin yanında kalmak durumunda olan 0-6 yaş grubundaki çocukların sağlıklı gelişimlerine yönelik özel adımlar atılacak. Taraflar arasında yürütülecek kurumsal iş birliğiyle cezaevlerinde sosyal destek ve yardım faaliyetleri, eğitsel programlar, atölye çalışmaları, meslek edindirme kursları ile çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

Bireylerin üstün yararı gözetilerek topluma uyumlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile ABAD Başkanı Ayşe Figen Tan tarafından imzalandı. Törende, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Metin Tokel de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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