İzmir'de şehit çocuklar unutulmadı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında Karabağlar'da duygu dolu bir programa imza attı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında Karabağlar'da duygu dolu bir programa imza attı. "Ruhumun Ruhu Reem" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin Gazze'de hayatını kaybeden akranları için çizdiği resimlerden oluşan sergi ilgi çekti.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Gazze'nin acısı tuvale yansıdı

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, öğrencilerin Gazze'de şehit düşen çocuklar için hazırladığı resim sergisi oldu. Protokol üyeleri ve davetliler tarafından gezilen sergide, çocukların gözünden savaşın acı yüzü ve masumiyetin yansımaları incelendi.

Dualarla anıldılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Program akışında yer alan tiyatro gösterisi, şiir ve koro performansı, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Program sonunda düzenlenen ödül töreni ile günün anlamını pekiştiren çalışmalara imza atan öğrenciler ödüllendirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
