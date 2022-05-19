İzmir'de Otomobil Hırsızları Yakalandı - Haberler

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İzmir'de Otomobil Hırsızları Yakalandı

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
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İzmir'de Otomobil Hırsızları Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.S. ve B.Z. jandarma operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları tespit edilen M.S. ve B.Z. jandarma operasyonuyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Menemen'e bağlı Hatundere Mahallesi'nde H.K isimli şahsın İZBAN durağına park ettiği otomobili 7 Mayıs tarihinde çalındı. Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. 9 gün boyunca 183 güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen ekipler aracın Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'nde olduğunu tespit edip operasyon düzenledi.

M.S ve B.Z yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

Jandarma, Otomobil, Menemen, İzmir, Yerel, Haberler

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