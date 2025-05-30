İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

İzmir'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 4 Tutuklama
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İzmir'in Çiğli ilçesinde komşular arasındaki anlaşmazlık, silahlı kavgaya dönüşerek 3 kişinin yaralanmasına ve 1 kişinin darp edilmesine neden oldu. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Çiğli ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi vurularak, 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çiğli ilçesinde komşular arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Ü. (41), A.H.Ü. (72) ve Ü.Ü. (44) bacak bölgelerine isabet eden mermilerle yaralanırken, C.A.Ü. (14) ise darp sonucu yaralandı. Yaralılardan C.A.Ü. ve A.Ü.'nün tedavileri Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, A.H.Ü. ve Ü.Ü.'nün tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu şüpheliler B.Ş. (48), V.G. (43), T.G. (48) ve Y.Ş. (41) tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden biriyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından adli makamlara sevk edildi. B.Ş., V.G., T.G. ve Y.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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