İzmir'de Karşıyaka'dan İnciraltı'na Kadar Ücretsiz İnternet - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 17 Mayıs'taki gençlik buluşmasında açıkladığı Karşıyaka'dan İnciraltı'na sahil boyunca ücretsiz internet hizmete sunuldu. WizmirNET'le ilgili gençler başta olmak üzere İzmirliler memnuniyetlerini dile getirirken günlük kullanıcı sayısı 110 bine ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 noktada başlayıp 30 ilçede 78 park ve meydan, 20 vapur, 7 iskele, 60 otobüs hattı, 17 metro istasyonu, 41 tramvay, 78 köy ve 23 aktarma merkezi olmak üzere 324 noktaya ulaşan WizmirNET (kablosuz ve ücretsiz internet) projesini genişletiyor. Günlük kullanıcı sayısı 110 bine ulaşan ücretsiz internet hizmeti, artık 22,5 kilometre uzunluğundaki İnciraltı, Göztepe, Alsancak, Bayraklı ve Karşıyaka sahil şeridinden oluşan hatta da İzmirlilere sunulacak.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜCRETSİZ İNTERNET PROJESİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, "WizmirNET kullanıcılarımız aylık olarak 200 binken şu an günde 100 bin seviyelerine ulaşmış durumdayız. Bu da ayda 3 milyon kullanıcı rakamı demek. Kullanıcı sayılarımız her geçen gün artıyor. İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor. Artık 22,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve 1 milyon 110 bin metrekarelik alanda da hizmet veriyoruz. İnternet hızımız çok yüksek. Şu anda Türkiye'nin en büyük ücretsiz internet projesini yürütüyoruz" dedi.

"KISA SÜREDE 22,5 KİLOMETRELİK ALTYAPI OLUŞTURULDU"

Kullanıcıların büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu belirten Ahmet Ata Temiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm gençlerimizi WizmirNET'i kullanmaya davet ediyoruz. Bu projeye çok önem veriyoruz. 22,5 kilometrelik bir hatta altyapının oluşturulması kolay değil. Bunu çok kısa bir sürede Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda tamamladık."

GENÇLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI

Hizmetten faydalanan Maide Bostancı, "Bu sabah internet paketim bitmişti. Konak'ta indiğimde telefonumun kablosuz internetini açtım ve WizmirNET'e bağlandım. Arkadaşımla iletişime geçtim. Bu açıdan çok güzel oldu. Bu uygulama için teşekkür ederim" dedi.

Müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyleyen Çağla İpek Akyüz ise "İnternet paketim bitmek üzereydi. Arkadaşımı beklerken internete bağlanıp müzik dinleyebildim. Yürürken bile müziksiz kalamıyorum. O yüzden benim için kurtarıcı oldu. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

"KORDON'DA ÇOCUĞUMUN NİNNİSİNİ AÇIYORUM"

Nihan Kapıkıran da İstanbul'dan geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kordon boyunca, sahilde yürüyüşe çıktığımda interneti kullanmak benim için çok iyi oldu. Artık bir yere ulaşmak için konum kullanıyoruz. Bu anlamda da çok faydalı oluyor. Yürüyüşlerde çocuklar ninnilerle uyuyor. İnternete bağlanıp ninni açıyorum, çocuğumu uyutarak yürüyüş yapabiliyorum."

Uğur Demirkol da ücretsiz internet hizmetinin önemine değinerek "İnternetim olmadığında istediğim gibi bağlanıp kullanabiliyorum. Arkadaşlarımla sahile geldiğimizde oyun oynayabiliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel