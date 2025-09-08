İzmir'de 'Kanlı Ay' Tutulması Coşkuyla İzlenildi

7 Eylül 2025 pazar akşamı meydana gelen tam ay tutulması, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İzmir'den de gözlemlendi.

Astronomide "Tam Ay tutulması" olarak adlandırılan ve halk arasında "Kanlı Ay" diye bilinen gökyüzü olayı, saat 19.27'de parçalı tutulmayla başladı. 20.30'da tamlığa giren Ay, 21.11'de maksimum evresine ulaştı ve bu sırada kızıl bir renge büründü. Tutulma, 21.52'de tamlığın sona ermesiyle kısmi evreye geçti ve 22.56'da tamamen sonlandı. Türkiye'nin neredeyse tamamından gözlenebilen tutulma İzmir'de özellikle doğu ufku açık bölgelerden gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. Hava şartlarının gözlem için uygun olduğu İzmir'de 'Kanlı Ay' tutulması hem fotoğraflandı hem de görüntülendi.

Ay'ın Dünya atmosferindeki kırınım nedeniyle kızıl görünmesi sonucu ortaya çıkan tutulma uzun bir süre bir daha gözlemlenemeyecek. - İZMİR