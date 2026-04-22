İzmir'in ilk 'İyilik Çarşısı' Bayraklı'da kapılarını açtı

İzmir'in ilk 'İyilik Çarşısı' Bayraklı'da kapılarını açtı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'İyilik Çarşısı', ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sunarak sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Proje, geleneksel yardım anlayışını değiştirerek şeffaf bir sistemle ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını sağlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle hayata geçirilen "İyilik Çarşısı" projesi İzmir'de ilk kez faaliyete geçti. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, kendilerine tanımlanan puanlarla bu çarşıdan bir markette alışveriş yapar gibi ücretsiz faydalanabilecek.

Geleneksel yardım kolisi mantığını değiştiren proje, insan onurunu zedelemeyen şeffaf bir dayanışma sunuyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla yürütülen sistemde, müftülük ekipleri ve gönüllüler tarafından tespit edilen ailelere aylık 2000 alışveriş puanı tanımlanıyor. Vatandaşlar çarşıdan ayda bir defa ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Günde ortalama 8 kişiye hizmet veren çarşı, yaşlılık veya engellilik gibi nedenlerle bizzat gelemeyen dezavantajlı kişilerin ürünlerini ise gönüllüler aracılığıyla evlerine doğrudan teslim ediyor.

"Zengin ile fakir arasında köprü olacağız"

TDV'nin sosyal yardım çalışmalarına değinen İzmir İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, "Vakfımız bugün yurt içinin yanı sıra 150'den fazla ülkede faaliyet göstererek temel ihtiyaçları karşılıyor. Bayraklı ilçesinde kurduğumuz İyilik Çarşısı, kentimizdeki en güzel örneklerinden biridir. Diğer ilçelerimize de örnek olmasını umuyoruz. Burada, hayırseverlerimizin katkılarıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak zengin ile fakir arasında bir köprü olacağız. Herkesi bu güzel hizmete destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Normal bir market işleyişine sahip"

İyilik Çarşısı'nın market ortamında alışveriş imkanı sunduğunu belirten Bayraklı İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı, "Amacımız, yardımların daha derli toplu olması ve faydalanan kardeşlerimizin marketten alışveriş yaparcasına o hissi yaşamasıdır. Yılın on iki ayı devam edecek bu oluşumla milletimizin bağışlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağız. Çarşımızda vatandaşlarımız, kendilerine tanınan puan hakkını dolduracak şekilde ürün alabiliyor. Yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız ürünleri bizzat getirebilir veya Türkiye Diyanet Vakfı Bayraklı Şubesinin hesaplarına maddi bağışta bulunabilir. Bizler de o bağışlarla ürünleri temin edip vatandaşlarımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
