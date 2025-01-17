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İzmir'de İş Yerine Kurşun Yağdıran Şüpheliler Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler, görüntülerden tespit edilerek yakalandı. 3 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İzmir'de iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdıran şüpheliler, kameralar tarafından görüntülenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bulunan Ü.C.'ye ait bir iş yerinin, 20 Aralık günü kurşunlanması üzerine iş yeri tabelası isabet alarak zarar gördü. Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki kameraları inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.Ü. ve C.Y. olduğunu tespit etti.

15 Ocak günü şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 saldırgan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de İş Yerine Kurşun Yağdıran Şüpheliler Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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