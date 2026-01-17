Temel Conta İşverenin Makinalarını Torbalı'ya Taşıma Kararı... Grevdeki İşçiler: "Ne Olur Sesimizi Duyun"

Haber : Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Temel Conta fabrikasında 404 gündür grevde olan işçiler, işverenin makineleri Torbalı'daki yeni tesise taşıma girişiminine tepki gösterdi. Makinelerin yüklendiği tırların fabrikadan çıkışı sırasıdan polisle işçiler arasında arbede yaşanırken, işçiler "Ne olur sesimizi duyun" çağrısında bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında, sendika yetkisinin tanınmaması nedeniyle 10 Aralık 2024'ten bu yana grevde olan işçiler, fabrika önündeki nöbetlerini sürdürüyor. İşverenin Temel Conta fabrikasındaki makineleri Torbalı'da kurduğu yeni fabrikayı taşımak amacıyla sabah saatlerinde fabrikaya tırlar gönderdi. Makinelerin yüklendiği tırların fabrikadan çıkışı sırasıdan polisle işçiler arasında arbede yaşandı.

ANKA Haber Ajansı konuşan işçilerden Sinem Kaya, şunları söyledi:

"Temel Conta'da grevde 404'üncü günümüz. Anayasal hakkımız olan sendikalaşabilmek için greve çıktık. Toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için ben ve arkadaşlarım 404 gündür burada direniyoruz. Ama bir hafta önce öğrendiğinize göre işveren buradaki makinalarını yeni tesisi Torbalı Pancara taşıyacaktı. Bunu öğrendikten sonra gece nöbetlerine başladık. Burada ben ve arkadaşlarım hiç ayrılmadan nöbet tutmaya başladık ve birçok emek dostu burada bize yardım etti, destek oldu. Birlikte nöbet tuttuk. Sendikamız Petrol İş'le birlikte. Sabaha karşı 04.45'te Çevik Kuvvet ve tırlar geldi. Bizi hemen ablukaya aldılar, grev alanımıza giriş çıkışı yasakladılar. Burada olmayan arkadaşlarımıza haber verdiğimizde grevdeki arkadaşlarımızı bile alana almadılar. Arkadaşlarımız sabaha karşı, karanlık bir havada ana yolda koşturmak zorunda kaldılar. Burada bizimle beraber olabilmek için. 404 gündür biz sendika hakkımız için mücadele ediyoruz. Patronumuz grevi kırdı. Daha önce de kırdı ve para cezası aldı ve şimdi daha büyük bir şeye çıkarıyor. Çünkü para cezaları caydırıcı değil. Patron 'para cezasını öderim ama grevi kırarım' tutumunu daha yüksek bir seviyeye çıkarttı. Fabrikadaki makineleri komple yeni tesisine taşıma kararı aldı.

"Biz sadece ekmeğimiz için mücadele ediyoruz"

Biz 404 gündür burada grevdeyiz. Polis grevi kıran patrona karşı kalkan kurmak yerine, onlara karşı durmak yerine grevdeki çoğu kadın 16 işçinin karşısına dikildi. İki arkadaşımla birlikte polislerin arasında ezildik. Biz sadece ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Onurumuz için mücadele ediyoruz. Hakkımız için mücadele ediyoruz. Buradan kamuoyuna açık bir çağrıdır: Temel Conta patronu grevi defalarca kırdı. Bu ilk değil ama bu defa emniyet görevlileri ile birlikte yapıyor. Ne olur sesimizi duyun. Bugün bu bize yapılıyorsa yarın bütün grevlere yapılacak bir müdahaledir. O yüzden Temel Conta işçileri olarak işçi sınıfının, emekçi kardeşlerimizin, siyasi partilerinin desteğine ihtiyacımız var. Buradan Temel Conta işçilerine yardım edin. Çünkü biz ekmeğimiz için kavga ediyoruz.

Dört tır yüklendi. Çevik Kuvvet o kadar gaddardı ki Çevik Kuvvet polislerinin altında iki arkadaşımla birlikte kaldık. İlk tırın geçmesini sağladılar. Grev kırıcı patronun yanında yer aldılar maalesef."

Toptan: "Devlet kimin tarafında olduğunu belli etti"

Petrol-iş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan da şunları söyledi:

"404 günden beri de bu grevi ekibimiz, arkadaşlarımızla beraber yönetmeye çalışıyoruz. Ama gördük ki devletin polisi bir kez daha bizim karşımızda. Sadece patronlara sabahın 04.30'unda kadın emekçilere yapılan kabul etmiyoruz. Sabah 04.30'da biz hiç bir şey yapmadık. Yasal grevimiz neyse onu yapıyoruz. Ama gelin şu anda baktığımızda ise devlet kimin tarafında olduğunu belli etti. 'Biz arabulucuyuz' diyerek iki günden beri bizle konuşanlar arabulucu değiller, şirketi korumak için geldiler buraya. Bundan sonra da Türkiye'nin neresine götürürse götürsün biz grevimize orada devam edeceğiz. Pazartesi günü çadırımızı oraya götüreceğiz. Ne olursa olsun biz burada Anayasa'nın bize verdiği hakkı kullanıyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımız ve bunu alana kadar, sonuna kadar da mücadele edeceğiz."