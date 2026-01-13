Haberler

İzmir Dikili Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor… Bir Düzensiz Göçmenin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dikili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batma riski üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Kayıp altı göçmen için arama faaliyetleri devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batma tehlikesi geçirmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen altı göçmen için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine 10 Ocak'ta başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saat 05.10 sıralarında alınan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, 37 düzensiz göçmen sağ ve bilinci açık şekilde kurtarılırken bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda yedi kişinin daha kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma faaliyetleri genişletildi. Çalışmalar kapsamında bir düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olduğu değerlendirilen altı düzensiz göçmeni bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Komşusunu elektrikli düzenekle öldürmeye çalışan caninin cezası belli oldu

Elektrikli tuzak davasında karar! Caninin savunması akılalmaz
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor