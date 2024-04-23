İzmir'de Döner Ustası 23 Nisan'da Çocuklara Ücretsiz Döner Dağıttı

İzmir'de döner ustası Emre Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gün boyu ücretsiz döner dağıttı. Yaklaşık 700 çocuğa bayram dolayısıyla döner ikram eden Koca, çocukların bayramını kutladı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 30 yıldır döner işi yapan Emre Koca (48), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. İşletmede bugün çocuklara ücretsiz ikram edilmek üzere 45 kilogram döner takıldı. Hazırlanan dönerler yaklaşık 700 çocuğa ikram edildi. Çocuklar hem karnını doyurdu hem de çalan müziklerle eğlencenin tadını çıkardı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Çocukları döner yemeye çağıran döner Ustası Emre Koca, "Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bütün çocuklar döner, ayran, bayrak hediyemizdir. Çıkın gelin. Çocukları seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Biz ustamızdan böyle gördük, onu devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hem 23 Nisan'da hem de 29 Ekim'de ikramda bulunuyorlar

Dönerci çalışanı Faruk Güzelcan da her 23 Nisan'da ikram döner verdiklerini kaydetti. Ayrıca 29 Ekim'de de ikramlarda bulunduklarının altını çizen Güzelcan, "Her yerden çocuklar geliyor. 5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. İnşallah daha uzun seneler de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte döner yemeye geldiğini belirten Ünal Berk ise şunları söyledi:

"Çok güzel bir gün. Atatürk bugünü bize armağan etti. Herkese bedava döner ve ayran veriyorlar. Ben de yemeye geldim."

Döner ustası Emre Koca'nın kızı 11 yaşındaki Eylül Koca, 23 Nisan'da çocuklara bedava döner dağıttıklarını belirterek tüm çocukları dükkanlarına ücretsiz döner yemeye davet etti. - İZMİR