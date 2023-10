İzmir'de cuma namazı çıkışı Gazze'ye destek açıklaması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İzmir'de cuma namazı çıkışı protesto edildi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan grup, İsrail'in saldırılarını lanetlerken, Filistin halkına destek açıklaması yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Gazze'de gerçekleşen bombardıman da devam ediyor. İsrail'in saldırıları, Türkiye'nin dört bir yanında ise protesto ediliyor. İzmir'deki Bilal Saygılı Camii'nde cuma namazı sonrası Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İsrail'in saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Grup, Filistin halkının da yanında olduğunu belirterek tekbirler getirip sloganlar attı.

"Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız"

TÜGVA adına açıklama yapan TÜGVA İzmir Öğrenci Temsilcisi Mahmut Boğa, "10 gündür bütün dünyanın gözleri önünde tarihin en acımasız katliamlarından biri yaşanıyor. Bombalar yağmur gibi yağıyor. Binalar havaya uçuruluyor. Evlerinde, sokaklarında; kadın, erkek, çocuk, yaşlı, doktor, gazeteci demeden, masumlar katlediliyor. Bütün bunlar gözlerimizin önünde yaşanıyor. Dünya devletleri, medya; bu zulme, bu cinayete, sırf Müslüman oldukları için sessiz kalıyor. Bu savaş suçlarını işlediği halde, daha da cesaretlenen ve bir terör devleti olduğunu defalarca sergileyen İsrail, daha büyük bir savaş suçu işleyerek hastane bombalıyor. Bine yakın insanı tek hamlede öldürüyor. Gazze nefes almıyor. Tüm girişimler bastırılmış, bütün dünya sırtını dönmüş, Gazze'yi unutmuş durumda. 3 bin 500'den fazla sivil ölmüş, 13 binden fazlası elektriksiz, susuz, yemeksiz bir şehirde yaralı halde can çekişiyor. Siyonist İsrail rejimine karşı, onu destekleyen zalimlere karşı. Ayağa kalk ey dünya, ayağa kalkın ey Müslümanlar! Susmayalım, dik duralım ve zalimlerin yüzüne tükürelim. Birleşelim, tek yürek, tek yumruk olalım. Buradan ilan ediyoruz. Son nefesimizi verene kadar çalışacak, bir sivil hareketin yapabileceği her şeyi yapacağız. Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye'nin gençleri olarak; okulda, üniversitede, camide, sokakta, sosyal medyada ve dünyanın her yerinde Filistinli kardeşlerimizin daima yanındayız. Terörist İsrail'in ve onun hukuk ihlallerine, savaş suçlarına sessiz kalan, destek veren, kısacası bu zulme ortak olanların karşısındayız. Her yerde, her mecrada bu zalimlerle mücadele edeceğiz. İçinde birazcık insanlık onuru, vicdanı olan herkesi bu mücadeleye çağırıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Filistin-İsrail savaşında tarafsız kalınamaz"

TGB İzmir İl Temsilcisi Betül Kaya ise "7 Ekim'de Filistin Halkı'nın başlattığı Aksa Tufanı Harekatını selamlıyoruz. Şehitlerimizi büyük saygıyla anıyoruz. Onlar hepimizin şehidi. Aynı emperyalizme karşı şehit verdiğimiz Ömer Halisdemir'ler, Fethi Sekin'ler ve Eren Bülbül'ler gibi onlar da bütün mazlum milletlerin şehitleridir. Bizim şehitlerimiz de, Filistinli şehitleri de aynı ABD-İsrail emperyalizmine karşı savaşırken şehit oldular. Filistin-İsrail savaşında tarafsız kalınamaz. İsrail, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarını işgal etmiş, Siyonist-emperyalist bir devlettir. Filistin ise bağımsızlığı için emperyalizme ve siyonizme karşı savaşmaktadır. İki devleti de eşitleyen, sözde dengeci bir yaklaşım sergileyen, taraf tutmamalıyız diyenlerin kaçırdığı gerçek budur. Filistin Halkı'nın verdiği bağımsızlık savaşı, bizim milli kurtuluş savaşımız kadar meşru ve haklıdır. Nasıl İngilizlere karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşında tarafsız kalınamazsa, bugün İsrail-Filistin savaşında da tarafsız kalınamaz. Zafer yakındır. Bağımsız, Doğu Kudüs merkezli, toprakları birleşik bir Filistin Devleti'nin kuruluşunun önünde hiçbir güç duramayacak. El ele bu saldırganlığı yeneceğiz. ABD ve İsrail'i bütün cephelerde bozguna uğratacağız. Türk gençliği dün olduğu gibi bugün de Filistin direnişinin yanında olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. - İZMİR