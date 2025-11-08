İzmir'de Andımız Okuma Girişimine Okul Müdüründen Engel

(İZMİR) - Bu yıl 10 Kasım'da okulların tatil olması nedeniyle İzmir'de Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde tatil öncesi düzenlenen İstiklal Marşı töreninde öğrencilerin Andımız'ı okumasına okul müdürü engel olmak istedi. Öğrenciler, buna rağmen Andımız'ın okurken, okul müdürünün müdahale girişimi kamere görüntülerine yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı olan10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesi nedeniyle Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, dün İstiklal Marşı töreni öncesinde Andımız'ı okumak istediler.

Bir öğrenci okul girişindeki merdivenlere çıkarak arkadaşlarına Andımız'ı okuturken, okul müdürü Seldanur Çiller, öğrencileri engellemeye çalıştı.

Çiller'in, merdivenlere çıkarak oradaki öğrenciyi kolundan ittiği ve Andımız okunmasını engellemeye çalıştığı görüntüler kamera görüntülerine yansıdı. Buna rağmen öğrenciler, Andımız'ı okudu.