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Buca Balık Hali'nde 241 kilogram kaçak su ürünü ele geçirildi

Buca Balık Hali'nde 241 kilogram kaçak su ürünü ele geçirildi
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, Buca Balık Hali'nde yaptığı denetimlerde Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak bulundurulan 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el koydu. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren şahıslara idari para cezası uygulandı.

(İZMİR) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekiplerince, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde 241 kilogram su ürününe el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı bulundurulduğu tespit edilen 195 kilogram istavrit, 30 kilogram mercan ve 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ilgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: ANKA
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