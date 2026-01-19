İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan polis merkezlerine ziyaret

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kent genelinde görev yapan emniyet birimlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, emniyet birimlerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında; Gümüşpala Polis Merkezi, Çamdibi Şehit İbrahim Üncü Polis Merkezi, Alsancak Polis Merkezi ve Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Ziyaretleri sırasında personelle bir araya gelen Başsavcı Yeldan, adli süreçlerde emniyet birimleriyle yürütülen koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeldan, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında fedakarca görev yapan emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. Sahada gösterilen emek ve gayretin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkürlerini iletti. - İZMİR