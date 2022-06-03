İzmir Büyükşehir'den Uzundere'ye Yerleştirilen Depremzedeler Açıklaması: "Sınırlarımızı Zorlayarak Yasal Çerçevede Destek Olduk" - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020 depreminin ardından Uzundere Toplu Konutları'na bir yıllığına yerleştirdiği 224 depremzede aileyle ilgili açıklama yaptı. Bir yıllık tahsis süresinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kez uzatıldığının vurgulandığı açıklamada, " İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde meydana gelen depremin mağdurlarına destek olmak üzere harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan binlerce ailenin kışı sıcak bir yuvada geçirmeleri için imkanları dahilinde çeşitli alternatifleri depremzedelere sundu. Bir kısım yurttaşımız kira yardımından veya eski bir 5 yıldızlı otel binasındaki geçici barınma desteğinden yararlanırken, 224 aile ise İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Uzundere Toplu Konutları'ndan bir yıl süreyle ücretsiz olarak yararlanma seçeneğini tercih etti. Bu uygulama İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2020 tarihli kararına dayanarak hayata geçirildi ve depremzede yurttaşlarımız Uzundere Toplu Konutları'ndaki 224 haneye bir yıl süreyle yerleştirildi.

Tahsis edilen konutların yaşanılabilir hale gelmesi için konut tahsis süresi bitiminde depremzede yurttaşlarımızın yeni taşınacakları konutlara götürebileceği elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, mobilya takımları, tekstil ürünleri ve ihtiyaç duyabilecekleri her tür eşya bedelsiz olarak kendilerine verildi. Bu eşyalar belediye personeli tarafından konutlara yerleştirildi. Konutlarımıza yerleşen afetzedelerin ihtiyaç duyduğu her türlü bakım, onarım, depolama, düzenleme, eşya taşıma, ulaşım ve benzeri hizmetler bedelsiz olarak yapıldı.

Bir yıl boyunca buraya yerleştirilen depremzede yurttaşlarımızdan kira alınmadığı gibi tahsis edilen konutlardaki elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler Belediyemiz tarafından karşılandı.

Bir yıllık tahsis süresinin bitiminde Belediye Meclisimizin 17.11.2021 tarihinde aldığı uzatma kararıyla depremzedelere 6 ay daha aynı şartlarda konutlardan yararlanma hakkı tanındı. Bu sürenin de sona ermesine rağmen depremzede vatandaşların öğrenim gören çocukları için okulların tatil olmasının ve konutları tamamlanmayan depremzedelerin konutlarının tamamlanmasının beklenmesi yönündeki talepleri dikkate alındı. Dolayısıyla 224 hanenin de aynı koşullarda 20 Temmuz 2022 tarihine kadar bedelsiz bir biçimde konutlarda oturmaya devam etmesine ve bu sürenin sonunda ise konutları boşaltmalarına karar verildi.

Bugün gelinen noktada açıktır ki; İzmir Büyükşehir Belediyesi yasal çerçevede depremzede yurttaşlarımız için tüm imkanları kullanmış, sosyal ve ekonomik olarak sınırlarını zorlayarak 224 aileye destek olmuştur. Ancak daha fazla destek talebinin karşılanması hem yasal olarak hem de belediye kaynaklarının tüm kentlilere adil bir şekilde sunulması ilkesi açısından mümkün değildir. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri ve haklı talepleri konusunda ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancımızı da burada vurgulamak gereklidir."

YAPILAN YARDIMLAR AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden depremzedelere yapılan yardımlarla ilgili de şu bilgiler paylaşıldı:

"224 haneye afet sonrasında ivedilikle yerleşmesi sağlanan afetzede vatandaşlarımızın, tahsis süresi içinde Kent Konseyi Şube Müdürlüğü bütçesinden 2020 yılında 40.854,00 TL, 2021 yılında 224.313,00 TL, 2022 yılında 57.796,00 TL su bedeli ile 2021 yılında 136.800,00 TL ve 2022 yılında 641.904,52 TL yakacak bedeli; Yapı Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılında 85.162,44 TL, 2021 yılında 610.899,38 TL, 2022 yılında iki aylık 343.720,00 TL elektrik bedeli, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında 198 haneye 190.000,00 TL (on aylık) 2022 yılında 200 daireye 56.640,00 TL (altı aylık) ücretsiz internet hizmeti, temizlik, hijyen, ilaçlama, güvenlik, vb. giderleri de ücretsiz olarak belediyemiz tarafından karşılandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 9 bin 696 gıda kolisi, çocuklar için 2 bin 019 atıştırmalık gıda kolisi ve 4 bin 470 hijyen kolisi yardımı, 384 depremzede vatandaşımıza market alış verişlerinde kullanabileceği Multinet kartları, Eğitim olanağından faydalanamayan depremzede çocuklarımıza 175 tablet 22 bilgisayar vererek eğitim desteği ve 44 Depremzede aileye 52 bin 800 liralık çocuklarının eğitimleri için nakdi destek sağladı.

Afetzede çocuklarımıza derslerine adaptasyon ve yaşanan travmayı atlatabilmeleri için de her türlü psikolojik destek sağlandı.

Hijyen ve temel gıda kolileri düzenli aralıklarla afetzede vatandaşlarımıza dağıtılıyor.

Belediyemizin konutlarında 224 haneye yerleştirilen afetzedelerimizin, rahat ve konforlu bir biçimde hayatlarını sürdürmeleri ve yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için her türlü mali ve lojistik desteğe devam ediliyor."

ANKA / Yerel