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İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Nakliye Hizmeti Sunuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç odaklı kent vizyonu kapsamında başlattığı 'Taşıyıcı' uygulamasıyla öğrencilere ücretsiz nakliye hizmeti sağlıyor. Ayrıca, öğrencilere sıcak çorba, sıcak yemek, eğitim desteği, çamaşırhane hizmeti ve otobüs bileti gibi destekler de sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev taşıyan öğrencilere verdiği ücretsiz nakliye hizmetiyle ağır ekonomik koşullarda gençlerin hayatını kolaylaştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in genç odaklı kent vizyonu kapsamında başlatılan "Taşıyıcı" uygulaması, öğrencilerin ücretsiz nakliye desteği almasını sağlıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, "bizizmir.com" web sitesi üzerinden talebini iletiyor. Ardından randevu oluşturuluyor ve nakliye aracı ile taşınma tamamlanıyor.

GENÇLERİ RAHATLATAN DESTEKLER

Ekonomik şartların giderek ağırlaşması ve yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle eğitimine odaklanması gerekirken pek çok zorlukla karşı karşıya kalan öğrencileri biraz olsun rahatlatabilmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "taşıyıcı" uygulamasının yanında üniversitelilere her sabah sıcak çorba ve akşam sıcak yemek desteği de sağlıyor.

İhtiyacı olan öğrencilere üniversite eğitim desteği aktarılıyor ve üniversiteliler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden de yararlanabiliyor. Ayrıca imkanı olmayan öğrencilere ailelerini ziyaret edebilmeleri için otobüs bileti de veriliyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE VERİLEN DESTEKLER

Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 13 bin 712 üniversite öğrencisine 50 milyon 225 bin liralık eğitim desteği verdi. Bunun yanı sıra 377 bin 250 kişilik sıcak çorba, 806 bin 600 kişilik sıcak yemek desteği ulaştırdı. 854 nakliye talebi sonuçlandırıldı, bin 100 öğrenci çamaşırhane hizmetinden faydalandı, 3 bin 296 öğrenciye 1 milyon 153 bin 600 liralık nakdi destek verilerek otobüs bileti almaları sağlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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