İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvurular devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvurular devam ediyor. Şiir kategorisinde "Cumhuriyet ve Özgürlük", öykü kategorisinde "Cumhuriyet ve Kadın" ana temalarıyla düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 19 Ocak 2024 olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvurular devam ediyor. Son katılım tarihi 19 Ocak 2024 olan yarışma şiir kategorisinde "Cumhuriyet ve Özgürlük", öykü kategorisinde ise "Cumhuriyet ve Kadın" temalarıyla düzenleniyor. Cumhuriyet'in kurucu kuşağının çağdaş ve aydınlık mirasını ana odağına alan ulusal katılımlı yarışma, yüz yıllık tarihi birikimin toplumsal ve kültürel izdüşümüne mercek tutmayı hedefliyor.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 20 BİN LİRA

Şiir dalı seçici kurul üyeleri Betül Dünder, Bilsen Başaran, Duygu Kankaytsın, Haydar Ergülen ve Tuğrul Keskin'den oluşuyor. Öykü dalında ise seçici kurulda Barış İnce, Bekir Yurdakul, Handan Gökçek, Hülya Soyşekerci ve Nalan Barbarosoğlu yer alıyor.

Her iki kategoride de yarışmanın birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL, üçüncülük ödülü 10.000 TL olarak açıklandı. Mansiyon ödülüne hak kazanan 3'er yarışmacıya ise 10 ciltten oluşan "Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir Kitap Dizisi" armağan edilecek.

SONUÇLAR 26 ŞUBAT'TA

Ödül kazanan ve seçici kurul tarafından belirlenen eserler Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına özel olarak hazırlanacak kitapta toplanacak. Sonuçların 26 Şubat 2024 tarihinde ilan edileceği yarışmanın ödül töreni ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yapılacak.