İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Desteğiyle Düzenlenen Beste Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 30. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı. Törende konuşan Başkan Soyer, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında çağdaş medeniyetler seviyesine erişmek için eğitimi, demokrasiyi, bilimle, teknolojiyle buluşturmak mecburiyetindeyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN, Türkiye Bilişim Derneği, HALICI Bilgi İşlem işbirliği ile düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılı temalı 30. TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kazananları belli oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN A.Ş. Genel Müdürü Burak Alp Ersen, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, jüri üyeleri ve sanatseverler katıldı. Televizyon yapımcısı ve yönetmen İzzet Öz'ün sunumunu yaptığı ödül töreninde finale kalan 10 eser sanatseverlerle buluştu.

"KENDİLERİNDEN SONRA GELECEKLERE İLHAM VERMEYE DEVAM ETSİNLER"

Törende söz alan Başkan Soyer, "Çok gururlu ve heyecanlıyım. Cumhuriyetin 100'üncü yılında çağdaş medeniyetler seviyesine erişmek için eğitimi, demokrasiyi, bilimle, teknolojiyle buluşturmak mecburiyetindeyiz. 30 yıldır bunu kararlılıkla sürdürdüğü için hem Bilişim Derneği'mize hem Emrehan Bey'e hem de tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Umut veriyorlar. Geleceğe dair hepimizi umutlandırıyorlar. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara, zekasıyla yeteneğini bilişim teknolojileriyle buluşturan tüm sanatçılara teşekkür ediyorum ve her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. İnşallah onlar da kendilerinden sonra geleceklere ilham vermeye devam etsinler. 30 sene önce birinci olan arkadaşımızla tanıştık az önce. Ne kadar büyük bir gurur. Emeği geçen herkesi tüm kalbimle kutluyorum" diye konuştu.

"SANAT DOSTU BAŞKAN SOYER"

Başkan Soyer'i sanat dostu bir başkan olarak gördüğünü ifade eden Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, yarışmanın tarihçesi hakkında bilgiler verdi. 1994 yılında ilk düzenlenen yarışmada emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Halıcı, "Bu yarışmaya katılan tüm eser sahiplerini yürekten kutluyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN İLLERİ İZMİR GİBİ OLSUN İSTİYORUZ"

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yarışmayı İzmir'de yapmak da ayrı bir anlam taşıyor. Buna bir taraftan seviniyoruz bir taraftan üzülüyoruz. Keşke Türkiye'nin her tarafında da Cumhuriyet aynı şekilde yaşanıyor olsa. Türkiye'nin bütün illeri İzmir gibi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FİNALİSTLER HALK OYLAMASINA SUNULDU

44 eserin başvuruda bulunduğu yarışmada teknik jüri, ön elemeyi yaparak değerlendirmeye alınması için 20 eser seçti. Yarışma jürisi, 20 eser içinden 10 eseri seçerek, finale kalan eserleri belirledi. Finalistler Beste Yarışması Youtube kanalı üzerinden halk oylamasına sunuldu.

YARIŞMADA İLK 5'E GİREN ESERLER VE İSİMLERİ

1- Selim Aysan – "Yakamoz"

2- Alper Demiray – "Varoluş Hikayesi"

3- Ali Çağan Gündüz – "Kutlu Mücadele"

4- Ayhan Tekin – "1918'den 23'e"

5- İlker Akman – "Altun"

Yarışmanın jüri üyeleri Garo Mafyan başkanlığında Rahmi Aktepe, Yavuz Durak, Artun Ertürk, Özge Fışkın, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, İzzet Öz, Hakan Özer, Borga Parlar ve Emrehan Halıcı'dan oluştu. Teknik jüride ise Bülent Bıyıkoğlu, Dr. Ufuk Önen ve Dr. Murat Yücel yer aldı.

TOPLAM ÖDÜL 100 BİN LİRA

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmada yarışmacılar bestelerini oluştururken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ve hedeflerinden esinlendi. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmada birinciye 25 bin TL., ikinciye 20 bin TL., üçüncüye 15 bin TL., dördüncüye 8 bin TL., beşinciye 7 bin TL., altı ile onuncu kadar olanlara 5'er bin TL. olmak üzere toplam 100 bin TL'lik ödül verildi.