İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 5. Turizm Bilgilendirme Ofisi - Haberler

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 5. Turizm Bilgilendirme Ofisi

ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 5. Turizm Bilgilendirme Ofisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beşinci turizm bilgilendirme ofisi Kemeraltı Hisarönü’nde açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beşinci turizm bilgilendirme ofisi Kemeraltı Hisarönü'nde açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İzmir Turizm Tanıtım ve Stratejisi ve Eylem Planı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan "Turizm Bilgilendirme Ofisleri" projesi kapsamında beşinci ofis Kemeraltı'nda Hisarönü bölgesinde açıldı.

İki kattan oluşan Hisarönü Turizm Bilgilendirme Ofisi'nin alt katı bilgilendirme faaliyetleri için hazırlandı. İzmir ve Kemeraltı ile ilgili Türkçe ve İngilizce tanıtım broşürleri, rehber kitapçık ve tanıtım filmlerinin bulunduğu alan, İzmir görsel kimliğine uygun olarak tasarlandı. Binanın üst katında ise Turizm Şube Müdürlüğü personelinden oluşan bir ekip çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de daha önce Kültürpark'ta yer alan Pakistan Pavyonu, Alsancak Sinema Ofisi, Konak Meydanı ve Kemeraltı girişinde Turizm Bilgilendirme Ofisi açılmıştı. Son bir yılda İzmir'e beş ofis kazandırıldı.

ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, Turizm, İzmir, Yerel, Haberler

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