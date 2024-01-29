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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek nöbeti sürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek nöbeti devam ediyor. Muhtarlar, Ankara'ya Tunç Başkan'ın hakkının verilmesini talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek nöbeti sürüyor. Destek nöbeti tutan muhtarlar, " Ankara'ya söylüyoruz; Tunç Başkan'ın hakkının verilmesini talep ediyoruz... Biz buradan gitmeyeceğiz, gerekirse sabahlayacağız ama Tunç Başkan'ın hakkı verilecek" ifadelerini kullandı.

İzmir seyyar satıcıları, muhtarları ve STK'ların çağrısıyla; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir dönem daha aday olması talebiyle bir araya gelen İzmirlilerin Konak'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik binası önünde başlattığı destek nöbeti soğuk havaya rağmen devam ediyor. Nöbette sık sık "Direne direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet", "İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak", "Dik dur eğilme, İzmir seninle" sloganları atılıyor.

" BİR BELEDİYE BAŞKANI VAR, DESTAN YAZIYOR; O DA TUNÇ BAŞKAN"

Nöbette konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Sedat Şahin, CHP Genel Merkezi'ne seslenerek şunları söyledi:

"Biz bugün, İzmir'de ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar cefakar, fedakar olduğumuzu bir kere daha göstermiş oluyoruz. Tunç Başkan'ın muhtarlara, STK'lara ne kadar değer verdiğini gördük, şahit olduk. Bizim bu saatte burada bulunamızın sebebi... Biz tek bir yere bağıracağız, Ankara'ya söylüyoruz; Tunç Başkan'ın hakkının verilmesini talep ediyoruz. Bakın, muhtarlar normalde bağımsızdır, muhtarlar hiçbir siyasi partiye üye değildir ama muhtarlar ne için burada biliyor musunuz? Bir belediye başkanı var, İzmir'de destan yazıyor, o da Tunç Başkan. Biz hiç kimseden yılmadan, usanmadan, çekinmeden buradayız. Çünkü Tunç Başkan halkın adamı, halkın yanında, milletin yanında, muhtarların yanında. Gece 12 de olsa telefonu açan bir başkanımızdır. Evet, biz buradan gitmeyeceğiz, gerekirse sabahlayacağız ama Tunç Başkan'ın hakkı verilecek. Biz talep ediyoruz, rica ediyoruz. Bir gün hak hukuk herkese lazım olacak ama bu akşam inşallah hak, hukuk, adalet yerini bulacak. Tunç Başkan'ımızı havaalanında hep beraber karşılayacağız. İzmir Tunç'tur, Tunç kalacak."

Kaynak: ANKA / Yerel

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