Haberler

İzmir Buca Balık Hali'nde 45 kilo yasa dışı su ürününe el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Buca Balık Hali'nde mevzuata aykırı avlanıp satıldığı tespit edilen 45 kilogram su ürününe el koydu. Denetimde ilgililere idari para cezası kesildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Buca Balık Hali'nde gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırı avlandığı ve satıldığı tespit edilen su ürünlerine el koydu. İlgililer hakkında idari para cezası uygulandı.

Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Buca Balık Hali'nde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde; satış alanlarının yanı sıra nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

45 kilo yasa dışı su ürünü müsadere edildi

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulduğu tespit edilen toplam 45 kilogram su ürününe el konuldu. Denetimlerde 8 kg avlanması tamamen yasak olan orfoz, 27 kg zıpkınla avlanarak ticari satışa sunulan çeşitli türlerde balık, 10 kg av yasağı döneminde bulunan ahtapot ele geçirildi.

Yasal işlem uygulandı

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletme ve şahıslar hakkında cezai işlem uygulanarak idari para cezası kararı kesildi. Deniz ekosistemini korumak, yasadışı avcılığın önüne geçmek ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?

Vali yardımcısının babası isyan etti: Kim demiş intihar etti diye?
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor

TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor