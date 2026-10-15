Haberler

İyilik Var Dijital Gönüllülük Platformu Muğla Menteşe'de vatandaşlara tanıtılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İyilik Var Dijital Gönüllülük Platformu Muğla Menteşe'de vatandaşlara tanıtılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İyilik Var Dijital Gönüllülük Platformu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde vatandaşlara tanıtılıyor. Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, buluşmalarda gönüllülük ve dayanışma bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye genelinde iyilik hareketini yaygınlaştırmayı amaçlayan "İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu, Muğla'da tanıtılıyor.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, platformun tanıtımı kapsamında Menteşe ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Selçuk, iyilik, dayanışma ve gönüllülük bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

"İyilik Var" Dijital Gönüllülük Platformu kapsamında gerçekleştirilen buluşmalarda, vatandaşların gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi amaçlandı. Platform aracılığıyla toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve iyilik hareketinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Menteşe'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla vatandaşların gönüllülük faaliyetleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

Ülkenin tanıdığı isimden "Çift tabanca dolaşıyorum" itirafı geldi!

Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Ukrayna ticaretinin bel kemiği hedefte! Rusya, İzmail Limanı'nı ve 2 gemiyi vurdu

Ukrayna ekonomisinin can damarları hedefte! Altyapıya büyük darbe
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da yeni sel alarmı! 17 Ekim Cumartesi için korkutan uyarı

Radara yansıdı! Felaketin yaraları sarılmadan yenisi geliyor