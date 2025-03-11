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İyilik Ailesi Platformu Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlıyor

İyilik Ailesi Platformu Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlıyor
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Ankara'da faaliyet gösteren İyilik Ailesi Platformu, Ramazan ayı dolayısıyla Muş'ta yetim ve muhtaç ailelere yardımda bulunarak ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını kapatırken, nakit destek sağlıyor. Polis Memuru Mustafa Şahin, bu yardım kampanyasında hayırseverlerin desteği ile daha fazla aileye ulaşacaklarını belirtti.

Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla İyilik Ailesi Platformu, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Ankara'da faaliyet gösteren İyilik Ailesi Platformu, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyası kapsamında Muş'ta yetim ve muhtaç ailelere destek sağladı. Platformun kurucusu Polis Memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları kapatılırken, yetim ailelere ise nakit desteği sağlandı. Platform üyeleri, iyiliği büyütmek için bakkalları ve evleri tek tek dolaşarak yardımları sahiplerine teslim etti.

Yapılan yardım çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Polis Memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, "Bu kampanyamızda başta Yasin Karip ve ailesi olmak üzere hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Yetim ve muhtaç ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu mübarek ayda, onların yüzünü güldürebilmek en büyük mutluluğumuz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. İyilik Ailesi Platformu Ramazan ayı boyunca yardım çalışmalarına devam edecek. Hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla aileye ulaşılacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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