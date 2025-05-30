İyi pişirilmeyen etler ciddi mide ve bağırsak sorunlarına yol açabilir

İyi pişirilmeyen etlerin ciddi mide ve bağırsak sorunlarına yol açacağına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden "Etin sebzelerle birlikte pişirilmesi, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğini arttırır ve sindirimi kolaylaştırır" dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, Kurban Bayramı yaklaşırken kırmızı etin sağlıklı şekilde tüketilmesi, bayramda mide ve bağırsak sorunlarının önüne geçilmesi için gereken kuralları hatırlattı. Öncelikle etin veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlıklardan temin edilmesi, uygun pişirme yöntemleriyle hazırlanması ve yeterli porsiyonlarda tüketilmesinin altını çizen Diyetisyen Erden, etin sindirimini kolaylaştırmak için limonlu yeşilliklerle birlikte servis edilmesinin de sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

"Kurban eti serttir, birkaç gün dinlendirilmeli"

Kurban etini pişirirken vitamin ve mineral değerlerini koruyacak yöntemlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Erden "Vitamin ve besin değeri açısından etin, haşlama ve ızgara yöntemleriyle pişirmek daha sağlıklı olacaktır. Kızartmadan uzak durulmalıdır. Etin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması ve etin kolay sindirilebilmesi açısından sağlıklı bir yaklaşımdır. Yeni kesilmiş kurban etinin sert olduğunu için özellikle mide- bağırsak problemi olan kişilerin bu eti birkaç gün buzdolabında beklettikten sonra tüketmesi gerekiyor" dedi.

"Çocuklar bağırsak kurdu riskiyle karşı karşıya kalabilir"

Gebelik sürecinde konjenital toksoplazmanın ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Diyetisyen Erden, "İyi pişmemiş ya da çiğ et tüketimi, toksoplazma gondii parazitinin insana geçmesine anne karnındaki bebekte kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir" uyarısında bulundu. Toksoplazmanın bebekte beyin, göz ve hayati organlarda hasara neden olabileceğini ifade ederek, gebelerin yediği etlerin çok iyi pişirilmiş olması gerektiğinin altını çizdi.

Bayramda en çok dikkat edilmesi gereken durumlardan birinin de kıl kurdu enfeksiyonu olduğuna değinen Diyetisyen Erden "İyi pişmemiş etten geçen ve özellikle çocukları etkileyen bağırsak kurtları ciddi mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kıl kurdu, ağız veya dışkı yoluyla bulaşıp bağırsaklara yerleşerek ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, gece salya akması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu nedenle haşlama, fırınlama ve ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Etler uygun sürelerde ve içi tamamen pişecek şekilde hazırlanması kritik bir husustur" ifadelerini kullandı.

"Bekletilen ette bakteri ürer"

Kurban eti eve ulaştırılana kadar dışarıda uzun süre bekletilirse bakterilerin kolayca üreyebileceğini belirten Diyetisyen Erden, "Etin hijyenik saklanması zehirlenmeleri önlemek açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle etin kesim yerinden eve en kısa sürede ulaştırılması ve buzdolabında 4-5 saat dinlendirildikten sonra dondurulması gerekir. Etin kuru ve temiz bir şekilde parçalanarak saklanması bakteri üremesini önler. Steril kağıt havluyla nemin alınmasının ardından tarih yazılarak dondurulması en sağlıklı yöntemlerden biridir" diye konuştu.

"Parça etler 6 ila 12 ay saklanabilir"

Etin büyüklüğü ve işlem görüp görmediğine göre saklama süresinin değiştiğini aktaran Diyetisyen Erden, "Parça etler derin dondurucuda 6 ila 12 ay, sakatatlar 2 ila 3 ay, kıyma 3 ila 4 ay süreyle saklanabilir. Tavuk ve hindi eti ise 3 ayı geçmemelidir. İşlem görmüş ürünler olan sucuk ve sosis 1 ila 2 ay, pişmiş etler ise 2 ila 3 ay saklanmalıdır. Ayrıca dondurucudan çıkarılan bir etin yeniden dondurulmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sık ama az yiyin, porsiyonlarınızı kontrol edin"

Kurban Bayramı süresince sağlıklı bir sindirim sistemi için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Diyetisyen Erden, "Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın, sık ama az yiyin ve 2-3 saatten fazla aç kalmamaya özen gösterin; bu, metabolizma sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Sıcak hava ve yoğun protein tüketimi vücutta sıvı kaybına yol açabilir, bu yüzden günlük 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekleri aşırı tüketmemeye dikkat edin. Yemeklerinizi yavaş yiyin ve iyice çiğneyin, bu mideyi yormaz. Etlerin yanında limonlu salatalar tüketin, çünkü bu, etteki demirin emilimini artırır. Hamur işi tatlılar, aşırı şeker ve yağ içeren yiyeceklerden kaçının; bunun yerine sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Bayram süresince fazla et, tatlı ve çikolata tüketimi mide yanması, hazımsızlık ve gaz gibi sorunlara yol açabilir, bu yüzden porsiyon kontrolüne dikkat edin. Kalp-damar, şeker ve tansiyon hastaları olarak yağsız ya da az yağlı etleri tercih edin ve porsiyonlarınıza özellikle özen gösterin" şeklinde aktardı.

Fiziksel aktiviteyle bayram kilolarının önüne geçin

Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından birinin fiziksel aktivite olduğuna işaret eden Diyetisyen Erden, "Bayram boyunca yapılan hafif yürüyüşler hem sindirimi kolaylaştırır hem de beklenilen kilo artışının önüne geçer. Kurban Bayramı'nı sağlıklı, dengeli ve bilinçli beslenerek geçirmek, hem mide bağırsak sağlığını korur hem de uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyucu etki oluşturur" diye belirtti. - ESKİŞEHİR