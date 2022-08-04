İyi Partili Ünzile Yüksel'den 'Kpss' Tepkisi: "Devlet Makamı Deneme Yanılma Makamı Değildir"

ERKAN KARACA

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarıyla ilgili "Devlet yönetmek ciddiyet ister, devlet makamı deneme yanılma makamı değildir. 84 milyonun başına gelip yanlışları yaptıktan sonra 'Ben kandırıldım' demekle o sorumluluktan, o vebalden kurtulamazsın. Az kaldı bugünler geçecek, yönetemeyenler gidecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Çorum'da basın toplantısı düzenledi. Yüksel, bazı KPSS sorularının sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitapçığında yayınlanmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İLGİNÇ AİLELER GÖRDÜK BÜTÜN ÇOCUKLARI SINAVLARDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARMIŞ"

"KPSS sınavında aynı şeyi tekrar yaşadık, tarih tekerrür etti. Ben 2010 yılında sorular çalındı deyip dava açan bir sendikanın avukatıydım aynı zamanda. O dilekçeyi hazırlayanlar arasındaydık. O zaman da bu zama nda devletin başında olan aynı kişiler 'hayır o sorular çalınmadı o puanlar o puanları alanlara analarının ak sütü gibi helal' dedi. Sonra ne oldu? "Analarının ak sütü gibi helal" denilenler soru çalmaktan yargılandılar. Niye? Niye bu kadar geç? Geciken adalet adalet değildir. Ne oldu? Peki bu soruları çalanların hepsi yargılandı mı hepsi yakalandı mı? Bir ÖSS, LGS, KPSS yani bu kadar uzun sorular içerisinde, mümkünatı olmayacak kadar net çıkartıyorsun. İlginç aileler gördük bütün çocukları sınavlarda Türkiye birincisi olmuşlar. Ne oldu bunlarla ilgili bir soruşturma yapıldı mı? Bence yapılmadı. 2010-2011 çalınan KPSS soruları sırasında ÖSYM Başkanı vardı, ne oldu yargılandı, şimdi elektronik kelepçe ile evinde oturuyor. Bugün de duyduk yine ÖSYM Başkanı görevden alınmış. Peki sınav iptal edildi mi? Evin kapısını sıkı tutun hırsız girmesin diyor, hırsızın hiç mi suçu yok?" dedi.

"DEVLET MAKAMI DENEME YANILMA MAKAMI DEĞİL"

Devlet yönetmenin ciddiyet istediğini söyleyen Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet yönetmek ciddiyet ister, devlet makamı deneme yanılma makamı değildir. Deneme yanılma ile icat yapabilirsin ya da fabrikanda 'ben şunu uygulayım da yanlış olursa zararı bölüşürüz' diyebilirsin ortaklarına. Ama 84 milyonun başına gelip yanlışları yaptıktan sonra 'Ben kandırıldım' demekle o sorumluluktan, o vebalden kurtulamazsın. Şuna yürekten inanın, az kaldı bugünler geçecek. Yönetemeyenler gidecek. Allah'ın izniyle yönetebilecek liyakatli karolar ile iyi parti bu ülkeyi yönetecek" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel