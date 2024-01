İyi Parti Menderes Belediye Başkan Adayı Ergun Özgün: "İzmir'e Mesai Harcamaya Mecburiyetimiz Var, İzmir'in de Bize İhtiyacı Var"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İyi Parti Menderes Belediye Başkan Adayı Ergun Özgün, "Menderes ilçesinin İzmir'in çöplüğü olmasına müsaade etmeyiz davranışını, tavrını sergilediğimizden dolayı 2014 yılında bizim halkla buluşma ve hizmet etme sürecimiz sonlandırıldı... İzmir kentine bizim mesai harcamaya mecburiyetimiz var. Tüm kalbimle inandığım gibi İzmir kentinin de bize ihtiyacı var" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 1999-2014 yılları arasında 3 dönem belediye başkanlığı yapan Ergun Özgün, 2 hafta önce İyi Parti'ye geçti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'nin rozetini taktığı Özgün, Menderes Belediye Başkan Adayı oldu. Özgün, bugün İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Özgün'den önce söz alan İyi Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan, şunları söyledi:

"MENDERES'İN HASRETİNİ VUSLATA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"Ayağımızın tozuyla sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Malumunuz üzere dün 10 ilçe belediye başkan adayımızın elini Genel Başkanımız kaldırdı. Balçova'yı, Bayındır'ı, Bergama'yı, Çiğli'yi, Gaziemir'i, Güzelbahçe'yi, Karaburun'u, Kemalpaşa'yı, Ödemiş'i, Torbalı'yı yönetecek başkanlarımız kamuoyuna duyuruldu. Bugün de 1 Nisan 2024'de Cumaovası'nı yani Menderes'i yönetecek Ergun başkanımızı sizlere tanıtıyoruz. Ergun başkan zaten Menderes'i 3 dönem yönettiği için bu kendisinin alışkın olduğu bir vaziyet. Biz Menderes'in hasretini vuslata döndürmek için var gücümüzle çalışacağız.

"ÜÇÜNCÜ YOL, MİLLETİMİZ TARAFINDAN TEVECCÜH GÖRECEKTİR"

Seçimlere bugün itibariyle 72 gün kaldı. İYİ Parti'miz 'hür ve müstakil' şekilde gireceği bu seçimden alnının akıyla çıkacak, memleketimize nefes aldırmak için açtığı üçüncü yol milletimiz tarafından teveccüh görecektir. Biz, önümüzdeki seçimlerde; İYİ belediyecilik vizyonumuzla; milletimizi, beton yığınlarına mahküm eden, rantçı ve fırsatçı yönetim anlayışına, son vereceğiz. Yetkiyi devraldığımız, tüm şehirlerimizi; insan ve çevre odaklı, bütüncül bir imar anlayışıyla, yeniden planlayacak ve hakkıyla yöneteceğiz.

"BU SEÇİMLER 'CEKETİMİZİ KOYSAK KAZANIRIZ' DİYENLERE KARŞI İYİ PARTİ'NİN MÜCADELESİDİR"

31 Mart 2024'te gireceğimiz seçimler, 'Ceketimizi koysak kazanırız' diyenlere karşı 'Milletin istediği kazanır' diyen İYİ Parti'nin mücadelesidir. Bu seçimler, seçmeni maraba görenlere karşı seçmeni velinimet gören İYİ Parti'nin mücadelesidir. Bu seçimler yan gelip yatanlara karşı durmadan, bıkmadan, yorulmadan, çalışan İYİ Parti'nin mücadelesidir. Bu seçimler, koltuk peşinde, rant peşinde koşup millete tepeden bakan, siyaset simsarlarına karşı millet iradesini yeniden hakim kılma kavgası veren İYİ Parti'nin mücadelesidir. Allah'ın izniyle, bu mücadeleden 1 Nisan'da, önce İzmir'de sonra tüm Türkiye'de alnımızın akıyla çıkacağız. Şimdiden, milletimize, memleketimize, hayırlı uğurlu olsun"

İYİ Parti Menderes Belediye Başkan Adayı Ergun Özgün, şunları ifade etti:

"MENDERES'İN İZMİR'İN ÇÖPLÜĞÜ OLMASINA MÜSAADE ETMEDİĞİMİZ İÇİN HİZMET SÜRECİMİZ SONLANDIRILDI"

"Sizlerle beraber, bugün burada yeni bir yol sürecinin başlangıcında bulunuyoruz. Evet, geçmiş dönemde yaşanmış olan belediyecilikler bitiyor. 70 gün sonra halktan yetki almış olanlar, bazıları tekrar halkın karşısına çıkacaklar, belki bazıları da artık ayrılacaklar, bazıları da yetersiz hizmet ettiklerinden dolayı halk tarafından görev süreleri sonlandırılacak. Menderes ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yaptık, bu görev süremiz içerisinde, 1999'da başlayıp 2014'e kadar devam eden süre içerisinde ilçemin çok yorgun yapısını nitelikli bir yapıya dönüştürmek ve kırsalın sıcaklığını bünyesinde barındırıp kentin tüm kolaylıklarını ve yaşam standardını ilçemde var etmek adına mesai arkadaşlarımla, işçi arkadaşlarımla, memur arkadaşlarımla ve benimle beraber yola çıkmış herkesle yerine getirmeye çalıştım. Bu zaman dilimi içerisinde bir şeye tanıklık ettik; yerel yönetim seçimleri gerçekten de yereldeki yapının adaya sahip çıkıp çıkmamasıyla alakalı bir sonuç veriyor. Evet, 1999'da yaklaşık yüzde 4,5'luk bir partinin adayı olarak seçime girdik, yaklaşık yüzde 38'le seçim kazandık. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak 2004 seçimlerine girerken partinin oyu Menderes ilçesinde yüzde 19'du. Menderes ahalisi bizde yüzde 53,5 oy vererek görevlendirdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum; yerel seçimlerde işbirliği, ittifak gerçekten de yöre halkı tarafından gerçekleştirilebiliyor ve sonrasında da yine partinin çok üzerindeki oylarla bize görev verdi Menderes ahalisi. Biz de onları gösterdikleri bu hüsnüniyet, bize olan güven ve bizimle beraber kol kola girerek, doğru yere Menderes'i taşıma gayretlerine önderlik etme fırsatı ve imkanı bulduk. Sonrasında yaşanmış olan olaylar içerisinde Menderes ilçesinin İzmir kentini çöplük alanı olarak değerlendirilmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme gelince, onlara şunu anlatmaya çalıştık; İzmir'in 30 ilçe içerisindeki tüm bilimsel veriler Menderes ilçesini işaret ediyorsa biz bilimi tartışmaya açacak kafa yapısına sahip değiliz. Fakat hiçbir bilimsel verinin oturmadığı ve doğrudan doğruya 'ben yaptım oldum'cu bir anlayışla Menderes ilçesine 100 yıllık bir süreç için çöp tesisleri yerleştirilecekse biz bütün makamlarımızı bırakabiliriz. Fakat halkla beraber kol kola girerek Menderes ilçesinin İzmir'in çöplüğü olmasına müsaade etmeyiz davranışını, tavrını sergilediğimizden dolayı 2014 yılında bizim halkla buluşma ve hizmet etme sürecimiz sonlandırıldı.

"MENDERES'E KARŞI SORUMLULUKLARIMI YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Fakat 2014 yılında halk mitinglerinde konuştuğumuz bir şey vardı, şunu söylemiştik, dedik ki; ama başkan olarak, ama yurttaş olarak Menderes'e karşı sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim. O günden bugüne kadar her platformda, her imkan bulduğumda, her fırsat bulduğumda, Menderes ilçesinin hakkını, hukukunu korumak adına onların önüne düşmeye çalıştım, onlarla kol kola girmeye çalıştım ve bu çabamızı, emeğimizi, gayretimizi onlarla bütünleştirerek, Menderes'in daha iyi olması adına bir çabaya dönüştürdük ve bugüne kadar da bizim haklı olduğumuzdan dolayı Menderes ilçesi 100 yıllık geleceğini ipotek altına alacak bir çöplük olma durumuna maruz kalmadı.

Şimdi biz bugün, yeni baştan ilçemize hizmet etme arayışı içerisindeyiz. Çok değerli Grup Başkanvekilimiz Musavat Dervişoğlu'nun ifade ettiği gibi, dedi ki; bizler halkın talebi varsa, adayın iştahı varsa, onları buluşturma noktasında sorumlu hissediyoruz kendimizi ve hizmet etme fırsatı vermek istiyoruz. Evet, bu anlayışın egemen kılındığı, dünya görüşümüzle, değerlerimizle örtüşen bir yapının içerisinde, yaşadığım yere ve ülkeme hizmet edebilme fırsatını bizlere verdiği için ve beraber olduğumuz için, onlarla beraber bu yola çıktığımız için gerçekten tüm samimiyetimle ifade ediyorum çok mutluyum.

"MENDERES KIRSALIN TÜM SICAKLIĞINI BÜNYESİNDE BARINDIRACAK"

Dün yaşadığımız her yerde bunları ifade etmeye çalıştık, dünya görüşümüzü ifade etmeye çalıştık. Elbette bizler birer insanız, elbette insanlığımızın üzerine siyasi kimliklerimizi giydiriyoruz. Fakat o giydirdiğimiz siyasi kimliklerimiz bizim insani kimliklerimizle örtüşüyorsa bir anlam ifade ediyor, toplum içerisinde karşılık buluyor. İlk günden beri söylediğimiz bir şey vardı; Menderes kenti, yerleşkesi kırsalın tüm sıcaklığını bünyesinde barındıracak. Yani insanlar birbirleriyle tanış olacak, giderken 'Günaydın' diyecek, akşam olduğunda 'İyi akşamlar' diyecek, karşılaştıklarında selamlaşacaklar. Yani kentli kimliğini oturtacağız, onu yaptık, yapmaya gayret ettik ve şu anda da onu tekrarlamak peşinde koşuyoruz ama kentin de bütün olanaklarını, imkanlarını yaşayacak Menderes ilçesinde. İzmir'in tercih edilen, özenilen, 'Burada ben yaşamımı sürdürürsem keyifli, konforlu bir yaşamım olacak, gelecekle ilgili kaygılarım olmayacak, bu ilçede huzurum olacak çoluğumu, çocuğumu iyi yetiştireceğim, insan ilişkileri sağlıklı, düzgün olacak' anlayışını yerleştirip, kentlilik bilincini, hemşehrilik bilincini devam ettirip daha da geliştirmek adına ve hatta ve hatta eğer eksiği olan yerler varsa onlara emsal ve örnek olma adına beraberce, kol kola hep beraber çalışacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. İzmir kentini olması gereken yere getireceğiz.

"İZMİR'İN BİZE İHTİYACI VAR"

İzmir kentine bizim mesai harcamaya mecburiyetimiz var. Tüm kalbimle inandığım gibi İzmir kentinin de bize ihtiyacı var. Bunu yapmak adına hep beraber yola çıkalım, dayanışma içerisinde insanlarımıza, bizim de aklımızda olanları hayatın içerisinde kullanma imkanı sağlayalım, onlarla beraber hayatı daha güzel yapalım. Bunu yapabileceğimize inandığımız için bu cümleleri kuruyoruz; çünkü yarın bir gün bu laflar hepimizin karşısına çıkacak. Eğer iddialı laflarımızdan bir tane eksik olursa zaten ahali bizi dinlemesin bir daha. 10 tane söyledim, 1 eksik yaptım, o 1 eksiğin ayıbını, yorgunluğunu yaşayacak insanlarız bizler. Teşekkür ederim, kolay gelsin"

Basın toplantısı sonrası, İYİ Parti'nin İzmir'in 10 ilçesinden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.