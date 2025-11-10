İyi Parti Edirne İl Başkanı Şahin'den, Diyanet-Sen'e Tepki: "Bu Camilerde Bu Ezan Okunuyorsa Atatürk ve Silah Arkadaşları Sayesindedir"

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı H. Hakan Şahin, 10 Kasım'da Kocaeli'ndeki camilerde valilik kararıyla mevlit okutulmasını eleştiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız'a tepki göstererek, "Bu camilerde bu ezan okunuyorsa, ibadetlerimiz yapılıyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir" dedi.

İYİ Parti Edirne İl Örgütü, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı dolayısıyla Atatürk ve tüm şehitler için mevlit okuttu. Üç Şerefeli Cami önünde pişirilen lokmalar, vatandaşlara ikram edildi.

Lokma dağıtımına İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da katıldı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Şahin, lokma dağıtımı sırasında yaptığı açıklamada, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız'ın, Kocaeli Valiliği'nin Atatürk için mevlit okutulması kararını eleştiren açıklamasına tepki gösterdi.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, ömrünü Türk milletine adamış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için buradayız. 10 Kasım'lar bizim her zaman üzüntümüzün sembolüdür. 10 Kasım öncesi cuma hutbelerinde Atamızdan bahsedilmemesi her daim bizlerin içini yaralamıştır. Diyanet-Sen'in bir açıklaması oldu. Siyasi bir malzeme olarak gördüler. Hiçbir siyasi parti amblemi taşımadan Atamız için biz bunu gerçekleştiriyoruz. Diyanet-Sen'e şöyle bir şey söyleyebilirim: Bu camilerde bu ezan okunuyorsa, ibadetlerimiz yapılıyorsa bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir."