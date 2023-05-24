İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu: "Kendisini Milliyetçi Olarak Adlandıran Partiler Hüda-Par ile Aynı İttifakta Bulunabiliyorlar.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, "Kendisini milliyetçi olarak adlandıran partiler HÜDA-PAR ile aynı ittifakta bulunabiliyorlar. İçler acısı. Düşünülmesi gereken, milletin karar vereceği de bu" dedi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Köylüoğlu şu mesajları verdi:

"Son yaşadığımız olaylar özellikle Cumhurbaşkanın montajı kabul etmesi, dolayısıyla iftira attığını kabul etmesi; Millet İttifakı'nın bir takım şer odaklarıyla birlikte olduğuna dair iftiraları montaj haline getirerek vatandaşa sunmuş olduğunu kabul etmesi tam anlamıyla bir fiyasko. Vatandaş bunu çok ciddi şekilde değerlendirecektir; HÜDA-PAR ile kol kola olan Cumhur İttifakı'na hiçbir şekilde ödün vermeyecektir diye düşünüyorum. 28 Mayıs artık bir referanduma dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, hukuk devleti olup olmayacağı konusuna karar vereceği haline geldi. 90 yıl önce Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde elde edilen kadınlar seçme ve seçilme hakkının verildiği 90 yıl öncesinden daha öncesine döndürme çabasında olan bir cenah ile karşı karşıya olduk. İnanamıyorum ki kendisini milliyetçi olarak adlandıran partiler HÜDA-PAR ile aynı ittifakta bulunabiliyorlar. İçler acısı. Düşünülmesi gereken, milletin karar vereceği de bu."