İsviçreli Motosiklet Tutkunları Bayburt'u Keşfetti

Güncelleme:
İsviçre'den yola çıkan motosiklet tutkunları, Türkiye turu kapsamında geldikleri Bayburt'a hayran kaldıklarını belirtti. Misafirperverlikten etkilenen motorcular, Bayburt'u yeniden ziyaret etmeyi düşündüklerini ifade etti.

İsviçre'den yola çıkan motosiklet tutkunu 3 arkadaş, Türkiye turu kapsamında geldikleri Bayburt'a hayran kaldıklarını, yöre insanının misafirperver olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 gündür Türkiye'nin farklı şehirlerini gezen İsviçreli motorcular, Bayburt'ta mola verdi. Yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade eden Eric Fahrer, "İsviçre'den motorlarla geldik. Türkiye'de çok güzel bir yolculuk yaptık. Şimdi Bayburt'tayız. Çok güzel bir şehir, biz çok beğendik" dedi.

Bayburt'u çok sevdiklerini ve yeniden gelmeyi düşündüklerini dile getiren Matias Stebler, "Bayburt, Türkiye'nin çok güzel bir şehri. Bir başka zaman tekrar geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bayburt gezisinin ardından Gürcistan'a geçeceklerini daha sonra Türkiye'nin güneyini dolaşıp, Yunanistan üzerinden İsviçre'ye döneceklerini aktaran Heinz Furer ise "İki arkadaşımla birlikte köyleri dolaşarak buraya geldim. Beş haftadır Türkiye'deyiz, şimdi de Bayburt'tayız. Bayburt beni çok şaşırttı. Canlı, güzel bir şehir. Buradan Gürcistan'a doğru devam edeceğiz. Daha sonra Türkiye'nin güneyinden geçerek Yunanistan üzerinden İsviçre'ye döneceğiz. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
