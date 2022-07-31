İsviçre Büyükelçisi Ruch'tan Sirkeli Höyük Kazısı'na Ziyaret

Türkiye ve İsviçre iş birliğiyle Sirkeli Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarını, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ziyaret etti. Ruch'u, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ağırladı.

Başkan Hülya Erdem'i, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Büyükelçilik Kültür Ateşesi Ariane Tinner; Sirkeli Höyük'ün yanı sıra ilçedeki tarihi ve ören yerleri incelemek üzere ziyaret etti. Ceyhan'da bulunan heyetle ekonomik ve kültürel iş birliğini görüşen Erdem, Türkiye ve İsviçre iş birliğiyle gün yüzüne çıkacak Sirkeli Höyük'ün ilçenin önemli kültürel miraslarından biri olduğuna dikkat çekerek, heyete kazıya gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Başkan Erdem, Çukurova'nın en büyük tunç ve demir çağı buluntu alanlarından birini de içeren Sirkeli Höyük'ün; Ceyhan ve Adana'ya ayrı bir kültürel değer kattığını kaydetti. Ruch ve Tinner, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mirko Novak ve Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Yaşin'den kazı hakkında bilgi alarak alanda çalışan yerli ve yabancı arkeologları ziyaret ederken, buluntuları da inceledi.

Gezinin ardından heyet ve arkeologları makamında ağırlayan Erdem, konuklara yöresel lezzetlerin yer aldığı sepetler ve belediyenin dikimevinde kadın emeğiyle işlenen yazmaları hediye etti. İyi bir yönetici olabilmek için yaşanılan kentin tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, misafirleriyle Çukurova Bölgesi üzerine sohbet etti. Ziyaret öncesi Yaşar Kemal'in 'İnce Memed' kitabını okuduğunu söyleyen Büyükelçi Jean Daniel Ruch, "Bu coğrafyanın ne kadar bereketli ve kıymetli olduğunu biliyorum" diye konuştu.