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İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

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İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemi düzenledi. İşçiler, işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etti.

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde eylem yaptı.

Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemi düzenledi. İzmir'den Ankara'ya gelerek eyleme katılan işçiler, işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etti.

"39 arkadaş burada 16 gündür eylemimizi sürdürüyoruz"

Eyleme katılan işçilerden Hale Ören Öznaçar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Nisan 2023'te Çiğli Belediyesinde göreve başladığını söyledi. Öznaçar, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız tarafından işten çıkarıldığını ifade etti. İşten çıkarılma gerekçesi olarak 2 aylık personel oldukları, ilçede ikamet etmedikleri ve aileden başka kişilerin de belediyede çalıştığının söylendiğini kaydeden Öznaçar, "10 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar Çiğli Belediyesi merdivenlerinde eylemimize devam ettik. Sendikamızın öngördüğü sürece orada bir şeyler yapmaya çalıştık. Ancak sendikacılarımızdan tam anlamıyla bir destek gelmeyeceğini anlayınca eylemimizi CHP Genel Merkezi önüne taşımaya karar verdik. Yaklaşık 39 arkadaş burada 16 gündür eylemimizi sürdürüyoruz" dedi.

Öznaçar, eylemin birinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüklerini ifade ederek, "Genel Başkanımız Özgür Özel'le görüşme yaptık. O gün bize kendi belediye başkanımızla ve Bornova Belediye Başkanı'yla da görüşeceğini ve geri döneceğini söyledi. Biz de, 'Tamam başkanım, size güveniyoruz. Sizden haber gelene kadar da buradan ayrılmıyoruz' dedik. O zamandan beri hala cevap alamadık. Dönüşümlü olarak burada kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımız ailelerinden dolayı geri dönmek zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi burada yerlerde yata kalka mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

"CHP Genel Merkezi önünde kendimize bir hayat kurduk"

İşten çıkarılan Seher Koçtepe de genel merkezin ışıklarının yandığını ve kendilerinin görmezden gelindiğini söyledi. Koçtepe, sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini kaydederek, "Artık kapıdan geçen milletvekillerini tutuyoruz. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz. Bayan olarak burada yerlerde yatıyoruz. Ailemizi özlüyoruz. Çocuklar annelerini, anneler çocuklarını özlüyor. Hayatımızı İzmir'de bırakıp buraya geldik. CHP Genel Merkezi önünde kendimize bir hayat kurduk. Yetkililer bir an önce bunu çözmeli. Ankara'nın ayazında üşümekten yorulduk. Onlar bizi görsün ve duysun istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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