İstanbul Valisi Gül ve İl Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim'de denetim noktasını ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılda Taksim'de bulunan denetim noktasını ziyaret etti. Görev yapan polislere kolaylık dileyen Vali Gül, "Her sene olduğu gibi, bu sene de İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm illerde olduğu gibi, İstanbul'da her kurum kendi açısından tedbirlerimizi aldı, almaya devam ediyor. İstanbul'umuzda da başta emniyet olmak üzere, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurumlarımızla birlikte hemşerilerimizin yeni yıla, huzurla girebilmeleri için tüm tedbirleri aldık. Şu anda da Taksim'deyiz, İstanbul bir dünya şehri. Dolayısıyla Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne baktığımızda, birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde, istedikleri şekilde eğlenip, yeni yıla girebilmesi için o ortamın olduğunu görebiliyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bugün gün boyu gezdiğimiz yerlerde gördüğümüz, kamu hizmeti gören birçok alana gittik. Onların yeni yıllarını tebrik ettik. En son 2026'nın ilk bebeğini Sağlık Bakanımız ile beraber kucağımıza aldık ve şimdi de Taksim'deyiz. Emniyet müdürümüzle, kaymakamımızla, il göç idaresi başkan yardımcımızla buradaki tedbirlere bakacağız" şeklinde konuştu.

Vali Gül, sabah saatlerinde yapılacak olan Gazze yürüyüşüne de değinerek, "Yarın büyük gün, Gazze'ye destek mitingi var. Dolayısıyla da, emniyet personelimiz, diğer mesai arkadaşlarımız, aynı hazırlıkları yarın da devam ettirecek. Tekrardan iyi seneler diliyorum. 2026'da zulmün olmadığı, barışın geldiği, dünyada adaletin olduğu bir sene olmasını istiyoruz. Aile Bakanlığımız koordinasyonunda, sadece yılbaşına özgü değil, her zaman dışarıda kalan hemşerilerimizi, otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz, 112'de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Özetle, İstanbul'da şunu diyebiliyoruz, hiç kimsenin dışarıda, sebebi ne olursa olsun, bankta, bahçede yatmasına, kalmasına gerek yok. Haberimiz olduğunda, devletimizin imkanlarıyla, hemşerilerimizi misafir ediyoruz. Bizim genel prensibimiz, insanı yaşat ki, devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiğince uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız, dışarıda gördüklerine yardım etmektense, bize bildirsinler, 112'ye bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz" diye konuştu.