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İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için kararını verdi: Taksim Meydanı bu yıl da kapalı

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı için kararını verdi. Karara göre, Taksim Meydanı bu yıl da kutlamalara kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak. Kutlamaların yapılacağı alan bu hafta içi netleşecek." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim'de olmayacağını hepsine izah ettik. Başka bir yerde talep ederlerse kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. Muhtemelen bu hafta içerisinde kesinleşir." sözleriyle Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını ifade etti.

"TAKSİM DIŞINDA HERHANGİ BİR ALANDA KUTLANACAK"

İstanbul Valisi Gül, "Biliyorsunuz 2012 yılından beri öyle. Taksim'in dışında herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağına karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için kararını verdi: Taksim Meydanı bu yıl da kapalı

SENDİKALAR TAKSİM İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (9)

Mustafa Acar:

1mayıstan ,taksim meydanından niye bu kadar korkuyorsunuz

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Ahmet Akyol:

Taksim meydanının kontrolü zor.Ve iç içe yerleşim yerleri var.İstanbul da daha büyük alanlar var.Amaç farklı.

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Kellecihalil:

Kimsenin korktuğu yok. Bir vatandaşa birşey olsa kim hesabını verecek. Pkk pyd dhkp daha saymaya gerek varmı

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bekir yapici:

KELLECIHALIL hainler diskotekten tut meydanlara varana kadar yüzlerce insanimizi öldürdü bir tek sorumlu bakan bürokrat sorumlü görevli hasap verdimi istifa eden halkindan özür dileyen oldumu önce onun cevabini sorgula sonra yaglama yap.

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bekir yapici:

AHMET AKYOL Türkiye ortadoguda ve avrupada en fazla güvenlik gücü olan bir ülkedir, bir kisiyi 4 bin polisin korudugu ve tüm yollara 2-3 metre aralikla polis koruma yerlestirenbir ülke icin taksimin güvenligimi sorun dersin geleneksel hale gelmis 1 mayista taksim meydaninda kutlamalarin arkasinda tabiki bir hazimsizlik ve yönetime tepki verilir korkusu var kivirmaya bahaneye gerek yok.

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Beyzade Onur:

Bülücüler olay çıkarmak için ugraşıyorlar

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Ferhat Özgan:

1mayis sözde işçi bayramı kutlayan yöneticiler memurlar vs.. işçiler çalışır

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Güray Dilli :

Temcit pilavına döndü bu iş. Bu ne ya , 3-5 bin kişinin sığabileceği meydanda miting ısrarı niye. Toplayın milyonları Yenikapı Meydanına , bağırın bağırabildiğiniz kadar...Söz vermeyin yetkililere

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Özgür Sevindik:

Orası işçi Bayramı ile alakasız geçmişten bugüne alyaklanmaların isyanın darbenin dizayn edilip başladığı bir yerdir bence yerinde bir karar hem işçiden başka herkes orada PKK ve şakşak çıları

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