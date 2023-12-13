İstanbul Valisi Davut Gül, depremzede çocukların resim sergisine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, depremzede çocukların yaptığı resimlerden oluşan "Hayalimdeki Yarın" isimli sergiye katıldı. Vali Gül, projenin son derece anlamlı olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocukların yaptığı resimlerden oluşan "Hayalimdeki Yarın" sergisinin açılışına katıldı. Eser sahibi çocuklarla bir araya gelen Gül, bu çalışmanın son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, çocukları İstanbul'a getiren holdinge ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Gül, "İstanbul'u gezdiriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Öncesinde Gölbaşı'na giderek çocukların kendilerine, ailelerin bir şekilde destekleri olmuş. Tabii fiziki eksiklikler tamamlanıyor ama özellikle çocukların bu travmayı atlatabilmeleri için farklı bir ortamda olmaları, gezmeleri, kitaplarda okudukları yerleri bir anlamda görmeleri süreci daha da hızlandırıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

"Sanat iyileştirir"

Çocuklara atölye çalışmalarında liderlik eden Ressam İsmail Acar da, "Ben sanatla uğraşan biriyim. Biz Gölbaşı'nda, özel seçilmiş alanlarda bir araya geldik. Çocuklarla projeler yapmak istedik. Ki sanat iyileştirir. Bölgedeki çocuklarla farklı aralıklarla çalışmalar yaptık. Buradaki çalışmaları İstanbul'a taşıyacağız dedik. Oradaki çocuklara söz verdik. Çocuklarla birlikte proje ve orada yapılan eserler İstanbul'a taşındı. İstanbul'dayız ve o çocukları iki günlüğüne İstanbul'da ağırlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL