İstanbul Valiliği, İstanbul'daki okulların deprem raporunu açıkladı

İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmaya göre İstanbul'daki okulların depreme karşı yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporu açıklandı. İstanbul'daki okulların 1428'i riskli bulunurken, 148 okul boşaltıldı. 481 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi.

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan raporda şu veriler yer aldı: İstanbul'da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim - öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si Temel Eğitim Kurumu, 2'si Halk Eğitim Merkezi, 1'i Lise, 1'i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:

Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu, Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu, Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu, Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Eyüpsultan Eyüp Sultan Ortaokulu, Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi, Kağıthane Günebakan İlkokulu, Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL, Sarıyer Alparslan İÖO, Üsküdar Burhaniye İlkokulu, Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu.

İstanbul'da 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173'e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul'umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:

"Adalar - 125.Yıl Atatürk Ortaokulu - yüzde 92

Adalar - Büyükada Anaokulu - yüzde 58

Avcılar - Alsancak İlkokulu (A Blok) - yüzde 76

Avcılar - Alsancak Ortaokulu (B Blok) - yüzde 78

Arnavutköy - Piri Reis İlkokulu - yüzde 1

Arnavutköy - Suatlar Anaokulu - yüzde 1

Bayrampaşa - Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 37

Bayrampaşa - Cevatpaşa İlkokulu - yüzde 22

Beşiktaş - Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu - yüzde 67

Beşiktaş - Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi - yüzde 43

Beşiktaş - Anafartalar Fen Lisesi - yüzde 22

Beykoz - Hacı Numan Ortaokulu - yüzde 69

Beyoğlu - Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu - yüzde 26

Çatalca - Çanakça İlkokulu - Ortaokulu - yüzde 70

Esenler - Esenler Menderes Anadolu Lisesi - yüzde 43

Eyüpsultan - Üçşehitler İlkokulu / Ortaokulu - yüzde 12

Eyüpsultan - Şehit Öğretmenler İlkokulu / Ortaokulu - yüzde 33

Eyüpsultan - Yunus Emre İlkokulu - yüzde 66

Eyüpsultan - Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yüzde 24

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Okul Blokları - yüzde 98

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Kütüphane Binası - yüzde 89

Eyüpsultan - Eyüp İmam Hatip Lisesi - Yurt Binası - yüzde 95

Eyüpsultan - Eyüp Sultan Ortaokulu (İkmal İnşaatı) - yüzde 95

Fatih - Hattat Rakım Ortaokulu - yüzde 50

Gaziosmanpaşa - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 95

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - yüzde 92

Gaziosmanpaşa - 100. Yıl İlkokulu - yüzde 1

Gaziosmanpaşa - Gazipaşa İlkokulu - yüzde 1

Kağıthane - Seyrantepe İlkokulu - yüzde 93

Küçükçekmece - Yunus Emre İlkokulu - yüzde 64

Sarıyer - Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi (A,B,C ve D Bloklar) / Okul Yapıları, Kız- Erkek Yurt ve Konferans Salonu - % 36

Sarıyer - Gümüşdere İlkokulu-Ortaokulu - yüzde 75

Sultangazi - Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi - yüzde 1

Sultangazi - Şehit Vedat Barceğci Ortaokulu - yüzde 1

Şişli - Şişli Anadolu Lisesi - yüzde 20

Şişli - Zincirlikuyu İSOV MTAL - yüzde 90

Tuzla - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi - yüzde 84

Tuzla - Vala Gedik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - yüzde 85

Üsküdar - Burhan Felek Anadolu Lisesi - yüzde 41

Üsküdar - Haydarpaşa Lisesi Yurt Binaları ve Konferans/ Spor Salonu - yüzde 4

Zeytinburnu - Mehmet İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yüzde 82

Zeytinburnu - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yüzde 98

Zeytinburnu - Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yüzde 98

İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16'sı temel eğitim kurumu, 5'i anaokulu, 6'sı lise, 4'ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:

1 Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu - A ve B Blok

2 Bahçelievler Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim Merkezi

3 Bakırköy Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

4 Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

5 Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu

6 Beşiktaş Yıldız Ertem Anaokulu

7 Beykoz Bozhane İlkokulu

8 Beyoğlu İstiklal İlkokulu - A-B Blok

9 Beyoğlu Hasköy Ortaokulu A-B Blok

10 Çatalca Dağyenice Zeki Kisbu İlkokulu

11 Çatalca Kestanelik İmam Hatip Ortaokulu

12 Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

13 Çatalca Ovayenice Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

14 Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

15 Esenyurt Şair Fevzi Kutlu Kalkancı Ortaokulu

16 Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu

17 Fatih Fatih Mesleki Eğitim Merkezi - A Blok

18 Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi

19 Güngören Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulu

20 Kadıköy Münevver Şefik Fergar İlkokulu A Blok

21 Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu

22 Kartal Soğanlık İlkokulu A-B Blok

23 Kartal Medine Tayfur Sökmen İlkokulu

24 Küçükçekmece Marmara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

25 Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

26 Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

27 Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

28 Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

29 Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

30 Sultangazi Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-B Blok ve Spor Salonu

31 Üsküdar Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - A ve B Blok

İstanbul'da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:

1. Avcılar - Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu - yüzde 59

2. Beykoz - Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 87

3. Beyoğlu - Ayşe Ege KML (B Blok) - yüzde 10

4. Beylikdüzü - Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu - yüzde 26

5. Büyükçekmece - Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - yüzde 61

6. Çatalca - Elbasan İÖO - yüzde 8

7. Çatalca - Arif Nihat Asya İÖO - yüzde 8

8. Fatih - Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 10

9. Fatih - Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu) - yüzde 10

10. Fatih - Vefa Lisesi - yüzde 10

11. Kadıköy - Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu -yüzde 45

12. Küçükçekmece - Altınşehir İlkokulu - yüzde 72

13. Maltepe - Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu - yüzde 66

14. Silivri - Silivri Anadolu Lisesi - yüzde 64

15. Ümraniye - Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 75

16. Üsküdar - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi - yüzde 78 - İSTANBUL