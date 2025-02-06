Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçişinde 30 milyon liralık borç engeli

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

İstanbul Sultangazi Karla Beyaza Büründü

İstanbul Sultangazi Karla Beyaza Büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yer yer aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da yer yer aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, Sultangazi'yi beyaza bürüdü. Çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı, etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü. Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer, araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplanırken, ortaya çıkan görsel şölen dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

5 aile ağır hasarlı binadan taşınamıyor
img

Martı TAG sürücüsünü alıkoyan taksicilere 4 suçtan ceza istendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü

300 kilometre yol geldi, yaptığı hata yüzünden geri döndü
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.