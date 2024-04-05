İstanbul Havalimanı Ramazan Bayramı'nda Yoğunluk Yaşayacak

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga, Ramazan Bayramı tatili için artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli tüm önlemleri aldı. Tatil süresince hızlı ve güvenli seyahat deneyimi sunmaya hazırlanan İGA İstanbul Havalimanı'ndan bugün için bin 404 yolculu uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 088 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nın Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen havalimanı olması bekleniyor. Bayramın yaklaşmasıyla artan seyahat talebi ile birlikte, bugün için bin 404 uçuşun gerçekleşmesi beklenirken, 269 bin 088 yolcuya da ev sahipliği yapılması planlanıyor. Bayramdan bir gün önce 9 Nisan Salı günü ise bin 416 uçuş planlanırken, havalimanından 278 bin 688 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul Havalimanı 11 Haziran 2023'te, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla toplam bin 690 uçuşla 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmış ve Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük ATM (uçak iniş kalkış sayısına) başarısını göstermişti. - İSTANBUL