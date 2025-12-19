Haberler

İGÜ öğrencilerinden Uluslararası Gastronomi Festivali'nde altın madalya başarısı

İGÜ öğrencilerinden Uluslararası Gastronomi Festivali'nde altın madalya başarısı
Güncelleme:
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde 'Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması'nda başarılar elde ederek altın madalya kazandı. Öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen, 'Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması'nda gösterdikleri başarıyla altın madalya kazandı. Madalya kazanan öğrencilere, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli tarafından ayrıca teşekkür belgesi verildi.

Bu yıl 17-20 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından hazırlandı ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliğiyle düzenlendi. Festival, profesyonel şefler, akademisyenler, gastronomi eğitimi alan öğrenciler ve genç yetenekleri aynı platformda buluşturarak sektörel bilgi paylaşımını ve uluslararası etkileşimi hedefledi.

Festivalin öne çıkan yarışmalarından biri olan JPT 2 - Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması, üniversitelerin gastronomi alanındaki uygulama becerilerini ve ekip çalışmasını ortaya koyduğu prestijli bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Yarışmada ekipler, belirlenen süre içerisinde özgün menüler hazırlayarak teknik yeterlilik, lezzet, sunum ve zaman yönetimi kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Tahin ganajlı karamelli ayva tatlısı ile jüri karşısına çıktı

İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni temsilen yarışmaya katılan birinci ekipte Mevlüt Ubeyde Can, Onurcan Öceş ve Emine Toraman yer aldı. Ekip, başlangıç tabağında Malkara mercimekli, tereyağında karides, ana yemekte sous vide ördek ve patates pave, tatlıda ise tahin ganajlı karamelli ayva tatlısı ile jüri karşısına çıktı.

Yarışmada, İGÜ'yü temsil eden ikinci ekip ise Emrullah Saraç, Umutcan Yılmaz ve Şeyma Nur Bayrak'tan oluştu. Ekip, başlangıçta levrek ceviche, ana yemekte yer elması püreli kalkan balığı, tatlı da ise creme citron ve orman meyveleri menüsüyle değerlendirmeye alındı.

Uygulamalı eğitimin uluslararası başarısı

Öğrencilerin Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde kazandığı altın madalya, üniversitenin gastronomi alanındaki uygulama odaklı eğitim yaklaşımının somut bir çıktısı olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

500

