İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: 'Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 2026 Yılbaşı Tedbirleri kapsamında alınan güvenlik önlemleri sürerken, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'nda tedbirleri yerinde denetledi. Denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelen Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından basın açıklamasında bulunan Yıldız, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinden denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de vatandaşımızın can ve mal emniyeti için huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle sahadayız. Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terör ile kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık. Uyuşturucu öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. 2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Tabi toplumumuzu tehdit eden yine diğer güncel tehditlerden yasa dışı bahis ve kumarla da etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüme neslimizi kaptırmak istemiyoruz. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde ve siber vatanda güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL